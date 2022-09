Francia condannata, non fa tornare mogli e figli dei jihadisti siriani

La la Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) ha condannato la Francia per non aver permesso ai parenti dei jihadisti francesi che erano andati a combattere in Siria, di tornare a casa. Si tratta di una sentenza che fa rumore ma che però non sancisce un "diritto generale al rimpatrio" per chi è ancora detenuto nei campi del paese governato da Bashar al-Assad.

"In esecuzione della sua sentenza, la Corte afferma che spetta al governo francese riprendere al più presto l'esame delle domande dei ricorrenti, fatte salve le opportune garanzie contro l'arbitrarietà", ha dichiarato la Grande Camera della Cedu, la sua più alta corte, nell'esaminare il caso di due madri e i loro figli detenuti che si trovano nei campi in Siria. Come riporta la France Presse Parigi dovrà pagare 18mila euro a una delle famiglie dei richiedenti e 13.200 euro all'altra per costi e spese del procedimento.

"Questa è la fine delle decisioni arbitrarie" da parte del governo, ha commentato Marie Dosé, uno degli avvocati dei quattro richiedenti, che sono i genitori delle due donne, che ora chiede il rimpatrio di tutte le donne e i bambini rimasti nella nazione. I suoi clienti avevano chiesto invano alle autorità francesi di rimpatriare i loro cari, prima di decidere di rivolgersi alla Corte europea che ha sede a Strasburgo, ritenendo che le loro figlie e nipoti fossero state esposte a "trattamenti inumani e degradanti" nei campi. Nella sentenza, la Cedu sottolinea in particolare "l'assenza di qualsiasi decisione formale" da parte delle autorità francesi in merito al rifiuto di rimpatriare i parenti dei ricorrenti, che hanno scritto, senza ottenere risposta, al presidente della Repubblica Emmanuel Macron e al suo ministro degli Affari Esteri.

Le loro figlie avevano lasciato la Francia nel 2014 e nel 2015 per andare in Siria, dove una ha dato alla luce due bambini e l'altra uno. Ora di 31 e 33 anni, le donne, entrambi francesi, sono detenuti con i figli dall'inizio del 2019 nei campi di Al-Hol e Roj. La Corte ha ritenuto che Parigi avesse violato l'articolo 3.2 del Protocollo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che stabilisce che "a nessuno può essere negato l'ingresso nel territorio dello Stato di cui ha la cittadinanza". "Siamo sollevati perché è stata una lotta di tre anni", ha detto il padre di una delle due giovani donne, che ha voluto rimanere anonimo. "Mia figlia sta facendo il meglio che può, c'è molta fatica. Mio nipote non ha ancora visto un albero, a parte la sabbia", ha aggiunto.