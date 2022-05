La Russia di Putin non piace (quasi) solo agli europei (e neanche a tutti)

Quando si tratta della Russia di Vladimir Putin, le opinioni a livello mondiale sono piuttosto contrastanti. A quanto pare è soprattutto in Europa che la Federazione è considerata un un luogo poco libero o comunque pericoloso, e con cui bisogna tagliare tutti i ponti economici, mentre in Asia e in America Latina le opinioni sono di segno opposto, o comunque più sfumate.

Secondo uno studio di Alliance for Democracies, una Ong dedicata ai diritti civili e umani, nel Vecchio continente il 55% dei cittadini, una maggioranza comunque non schiacciante, sarebbe favorevole a tagliare i legami economici con Mosca come risposta all'invasione dell'Ucraina, mentre in Asia la maggioranza della popolazione è contraria e in America Latina divisa a metà. Secondo il sondaggio le opinioni negative sulla nazione sono circoscritte all'Europa e ad altre democrazie liberali, mentre quelle positive si trovano in Paesi come Cina, Indonesia, Egitto, Vietnam, Algeria, Marocco, Malesia, Pakistan e Arabia Saudita. Come spiega il Guardian l'indice annuale di percezione della democrazia, realizzato dopo l'invasione dell'Ucraina, copre 52 Stati altamente popolati in Asia, America Latina, Stati Uniti ed Europa. La maggioranza di cittadini in 20 di questi pensano che i legami economici con la Russia non debbano essere tagliati a causa della guerra in Ucraina, tra questi si sono anche la Grecia, la Turchia, Israele e l'Ungheria..

Al contrario tra i 31 Paesi favorevoli alle sanzioni, ben 20 si trovano in Europa. Le nazioni con una visione più negativa della Russia includono Polonia (87%), Portogallo (79%), Italia (65%), Regno Unito (65%), Svezia (77%), Stati Uniti (62%) e Germania (62%). Nonostante le opinioni contrastanti su Mosca, la solidarietà verso l'Ucraina sembra abbastanza trasversale. La maggior parte delle persone intervistate in Asia, America Latina ed Europa pensa che la Nato, gli Stati Uniti e l'Ue dovrebbero fare di più per aiutare Kiev. In America Latina, il 62% degli intervistati ritiene che la Nato abbia fatto troppo poco e solo il 6% troppo. In Europa il 43% ha affermato che l'Europa ha fatto troppo poco e l'11% troppo. In Cina, al contrario, il 34% ha affermato che gli Stati Uniti hanno fatto troppo per aiutare. In generale quasi la metà (46%) a livello globale ha affermato che l'Unione Europea, gli Stati Uniti e l'Alleanza atlantica stanno facendo troppo poco per aiutare l'Ucraina, mentre l'11% pensa il contrario.