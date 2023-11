Via le esenzioni fiscali alle costruzioni della chiesa, la Spagna recupererà 16 milioni l'anno

La chiesa cattolica dovrà pagare le tasse in Spagna sulle sue costruzioni, come tutte le altre organizzazioni e i cittadini del Paese. Madrid ha eliminato le esenzioni che riguardavano l'imposta sulle costruzioni, gli impianti e le opere (Icio) e l'imposta sui contributi speciali, e spera di recuperare adesso ogni anno circa 16 milioni di euro in più.

L'eliminazione di questi privilegi fiscali di cui beneficiava la Chiesa cattolica significherà che i comuni potranno raccogliere e disporre di entrate pubbliche che finora non avevano. Il pagamento di entrambe le imposte, che entrano in vigore oggi, interesserà le diocesi (70) e le parrocchie (quasi 23mila), così come gli ordini e le congregazioni. In totale, più di 6mila entità dovranno pagare le tasse. L'eliminazione è stata annunciata dal Segretario di Stato per le Finanze, Jesús Gascón, che ha sottolineato che "la Chiesa cattolica si trova nella stessa situazione di qualsiasi altra istituzione o organizzazione che realizza un profitto".

La soppressione del privilegio, che sarà effettiva a partire da domani, 3 novembre, è il risultato dell'accordo raggiunto tra il governo del socialista Pedro Sanchez e la Conferenza episcopale raggiunto lo scorso marzo. Il patto si sviluppa "nella volontà condivisa tra il Governo spagnolo e la Conferenza episcopale spagnola di equiparare il regime fiscale della Chiesa cattolica a quello delle entità senza scopo di lucro, in conformità con il principio di non privilegio e non discriminazione", secondo un comunicato congiunto dell'Esecutivo e della Chiesa di marzo, quando fu raggiunto l'accordo.

La Chiesa cattolica però continuerà a non pagare tasse sulle sue proprietà, come l'imposta sugli immobili (Ibi), le imposte di successione, donazione e trasferimento, le imposte sulle società, le donazioni e le elemosine, come concordato tra lo Stato e la Santa Sede nel 1979.

