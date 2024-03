Ecco come la droga viaggia insieme a diamanti e orologi preziosi (tutti falsi)

Insieme alla cocaina viaggiano orologi di lusso e diamanti contraffatti. Questa la scoperta delle forze dell'ordine di vari Paesi europei nel corso di un'indagine sul traffico di droga. L'agenzia europea Europol in un comunicato ha rivelato gli esiti di un'operazione su larga scala per smantellare un gruppo criminale organizzato in Israele e operativo in Europa. Nelle indagini sono state coinvolte le forze dell'ordine di vari paesi: Belgio, Paesi Bassi e Slovacchia, sotto il coordinamento della Direzione italiana antimafia (Dia).

Il 12 marzo le autorità hanno condotto 26 perquisizioni in questi Paesi e in Israele, sequestrando 165 orologi di lusso con certificati falsi, gioielli e altri prodotti contraffatti. Tra i beni ritrovati c'erano anche 200 diamanti, ufficialmente provenienti dal "Distretto dei diamanti" di Anversa, insieme ad oltre 200mila euro in contanti, armi e 14 chili di droga. Il gruppo criminale aveva con sé anche registri di criptovalute, carte di credito e documentazione finanziaria. Le persone arrestate sono state 15, di cui 11 in Belgio, due in Israele, una nei Paesi Bassi e un'altra in Slovacchia.

L’indagine era iniziata nel 2022, quando la polizia ha intercettato un pacco contenente 600gr di cocaina a Bruxelles destinato a Israele. Grazie a una successiva indagine è stato rivelato che una grande organizzazione criminale che si occupava di traffico di droga era impegnata anche a contraffare articoli di lusso. Secondo le autorità di contrasto, la rete criminale ha prodotto orologi di lusso taroccati al di fuori dell'Unione europea, mescolando parti originali con componenti false per ingannare i potenziali clienti. Una volta prodotti, questi orologi venivano importati in Belgio, dove venivano inseriti i diamanti contraffatti.

Questa modus operandi, oltre a truffare gli acquirenti, minerebbe anche la reputazione del "Diamond District" di Anversa, mettendo in discussione la certificazione unica applicata a questi beni di lusso in cui i clienti ripongono la loro fiducia. Oltre a questi prodotti di lusso taroccati, la banda è coinvolta nel trafficato di cocaina e droghe sintetiche in tutto il mondo. Secondo gli inquirenti, i sospetti sono stati in grado di riciclare denaro attraverso schemi complessi, tra cui criptovalute, sistemi bancari illegali e investimenti nel settore immobiliare, in particolare in Portogallo.