Sequestrate 7,5 tonnellate di cocaina nascosta nel tonno

Maxi retata antidroga in Spagna. Circa 7,5 tonnellate di cocaina erano nascoste nei carichi di tonno congelato nel porto della città nord-occidentale di Vigo e sono state sequestrate durante un'operazione della quale la polizia ha riferito i risultati oggi. La merce proveniente dal Sud America era nascosta nel pesce destinato ad essere distribuito in tutta Europa.

Come ha riferito la polizia, si è trattato della più grande retata antidroga in termini di volume nella storia della Galizia, regione costiera spagnola che per decenni è stata utilizzata per il contrabbando di droga. In una seconda operazione, avvenuta nel porto di Valencia, la polizia ha inoltre trovato altre 3,5 tonnellate di cocaina nascoste nei container.

Le due retate hanno portato all'arresto di un totale di venti persone appartenenti a due organizzazioni di origine balcanica: un "grande colpo" per le reti di distribuzione di droga più potenti d'Europa, hanno dichiarato le autorità spagnole.