Sequestrata una nave con due tonnellate di cocaina

Sequestro di droga da record in Irlanda. Nella giornata di martedì 26 settembre, le autorità irlandesi hanno intercettato nei pressi della costa di Cork, nel sud-est del Paese, la "MV Matthew", una nave che trasportava 2.253 kg di cocaina, per un valore stimato pari a circa 157 milioni di euro (165 milioni di sterline). L'enorme imbarcazione, partita dal Sud America, era diretta in Irlanda, come confermato in una conferenza stampa da Gerry Harrahill, direttore generale delle entrate e delle dogane e da Justin Kelly, vice commissario della polizia irlandese: "Si tratta del più grande sequestro di droga nella storia dell'Irlanda. Un'operazione che dimostra la nostra incessante determinazione nel distruggere e smantellare le reti che portano droga nel nostro Paese.

Tre uomini di 31, 50 e 60 anni, sono stati arrestati e interrogati dalle forze dell'ordine. La droga, proveniente dal Sud America, era destinata ai gruppi criminali non solo del Regno Unito, ma anche del resto d'Europa. Come mostrano le immagini diffuse sui social dall'Irish Air Corps, per bloccare la nave è stato necessario l'intervento dell'esercito: un team di soldati si è calato sull'imbarcazione da un elicottero e ha messo in sicurezza la zona. Successivamente la nave e il suo carico stupefacente sono state scortate dalle autorità verso il porto di Cork, dove il cargo di 189 metri è stato posto sotto sequestro insieme alla droga.

