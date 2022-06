80 milioni di euro di coca tra le banane, ma le casse arrivano per sbaglio ai supermercati

Un carico di cocaina dal valore di quasi 70 milioni di euro, nascosta in spedizioni di banane, è stata sequestrata dalla polizia dopo essere stata erroneamente consegnata ai supermercati insieme al resto della frutta. I lavoratori nei negozi della Cechia hanno trovato la droga mentre disimballavano le casse per riempire gli scaffali.

In totale sono stati trovati quasi mille chili di polvere bianca, probabilmente proveniente dalla Colombia, pressata in blocchi rettangolari nascosti sotto le banane, ha spiegato la polizia nel Paese dell'Europa centrale. I lavoratori dei supermercati nella capitale Praga, così come nelle città di Jicin e Rychnov nad Kneznou, hanno prima segnalato i blocchi sospetti e gli agenti hanno inviato unità cinofile per indagare.

"Gli investigatori hanno scoperto che merci dello stesso lotto erano state distribuite in diversi altri luoghi della Repubblica Ceca", ha spiegato la polizia ceca in una nota, spiegando che sono in corso diverse ispezioni per trovare eventuali altri carichi pure consegnati per sbaglio.