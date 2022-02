"F#ck you Putin": Anonymous dichiara guerra informatica al governo russo

"Il collettivo Anonymous è ufficialmente in cyber guerra con il governo russo": con questa dichiarazione, stamattina il movimento di hacker internazionale si è schierato ufficialmente “dalla parte del popolo ucraino”, affermando che “Putin è un codardo”. “F#ck you Putin”, hanno scritto in un altro messaggio, sostenendo che “il popolo russo dovrebbe vergognarsi del proprio dittatore fascista”. Anonymous è un gruppo di hacker decentralizzato senza gerarchia, conosciuto in passato per aver attaccato giganti come la Cia, lo Stato Islamico e la Chiesa di Scientology.

In seguito alle dichiarazioni di oggi, il collettivo ha annunciato sul suo profilo Twitter di aver lanciato operazioni informatiche che hanno temporaneamente messo fuori uso il portale di RT (un tempo Russia Today), canale di informazione finanziato da Mosca e ritenuto tra i principali strumenti di propaganda di Vladimir Putin, nonché i siti web del Cremlino, del governo e del ministro della difesa russo. Lo stesso Russia Today, nota Abc News, ha confermato che l'attacco ha avuto luogo, dicendo che ha rallentato alcuni siti web mentre altri sono stati messi offline per "lunghi periodi di tempo". Il canale internazionale di informazione russo è stato scelto come bersaglio in quanto accusato di essere veicolo di messaggi filorussi che alterano la percezione dei cittadini su ciò che sta accadendo in Ucraina, mostrando fuochi d’artificio e allegre celebrazioni nei territori appena occupati. Nel Regno Unito, i deputati hanno definito il canale “lo strumento di propaganda personale di Putin”.

L’esperto di sicurezza informatica Robert Potter ha spiegato che l’attacco Ddos (distributed denial of service) utilizzato causa il sovraffollamento di un sito web in modo che nessun altro traffico possa entrare. "È come cercare di far passare cinque persone attraverso una porta allo stesso tempo", aggiunge. Non si tratta di un attacco particolarmente nocivo, ma Potter si ritiene certo che Anonymous attaccherà ancora. "C'è un rischio reale di guerra informatica Paese contro Paese che porta a un'escalation", ha detto poi. Un’attività informatica anonima è più probabile che abbia successo, perché non aumenta la tensione tra le potenze. Sebbene sia inevitabile che gli attacchi abbiano ripercussioni anche sul settore privato, twitta la comunità di hacker, le operazioni hanno lo scopo di colpire esclusivamente il governo russo.

La guerra informatica dunque è iniziata, e Anonymous non sembra avere nessuna intenzione di fermarsi. “Siamo una legione”, affermano, assicurando: “Non dimenticheremo le vite che sono state perse sotto il regime di Putin".