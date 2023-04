Allevamento in fiamme: uccisi 9mila maiali

Circa 9mila maiali sono morti inghiottiti dalle fiamme in un allevamento intensivo in Olanda. L'incendio è divampato nel villaggio di Sint Oedenrode, nella provincia del Brabante Settentrionale, a cento chilometri a sud di Amsterdam.

L'incendio, come riportato dalla stampa locale, è scoppiato nel primo pomeriggio di mercoledì e si è rapidamente esteso alle due stalle dove venivano allevati i maiali. Si pensa che tutti gli animali siano morti. La causa dell'incendio non è ancora nota.

I vigili del fuoco sono riusciti a fermare la propagazione delle fiamme ad altri fabbricati agricoli e nessuna persona è rimasta ferita. Gli incendi agricoli sono un evento regolare nel settore dell'allevamento intensivo olandese.

L'anno scorso, 134mila animali sono morti in dieci roghi divampati in Olanda, secondo il gruppo per i diritti degli animali Wakker Dier. Nel 2018 il governo ha affermato che non costringerà gli agricoltori ad adottare ulteriori misure per prevenire lo scoppio di incendi a causa del costo che comporterebbe fare questi investimenti. Le misure attuali non includono parafulmini obbligatori e sistemi antincendio nelle strutture. Inoltre, la posizione isolata di molte fattorie spesso ritarda l'intervento dei vigili del fuoco che naturalmente impiegano più tempo a raggiungere gli allevamenti in zone rurali rispetto alle emergenze in aree urbane.