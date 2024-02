Parlamento europeo: "Putin responsabile penalmente della morte di Navalny"

Vladimir Putin è responsabile penalmente della morte di Alexei Navalny, l'oppositore russo scomparso il 14 febbraio scorso in condizioni poco chiare mentre si trovava in una colonia penale in Siberia. Lo dice una risoluzione approvata dal Parlamento europeo con una maggioranza schiacciante: 506 favorevoli, 9 contrari e 32 astenuti. Anche la Lega, accusata in questi giorni di non aver espresso una chiara condanna verso Mosca, ha votato a favore della risoluzione. Il suo gruppo parlamentare (Id) si è però spaccato: un terzo della pattuglia, una ventina di deputati, non ha sostenuto il testo.

"Il governo russo e Vladimir Putin portano personalmente la responsabilità penale e politica per l'omicidio del loro più importante oppositore, Alexei Navalny", si legge nella risoluzione. A oggi non vi sono prove che l'ormai ex leader dell'opposizione sia stato assassinato. Le autorità di Mosca parlano di "sindrome da morte improvvisa". Il Parlamento europeo, però, ritiene che si tratta di un "omicidio" avvenuto nel quadro di una pena detentiva "infondata e politicamente motivata".

I deputati sollecitano le autorità russe a consentire che il corpo di Navalny venga sepolto secondo i desideri della sua famiglia e chiedono un'indagine internazionale "indipendente e trasparente" sulle circostanze esatte della morte di Navalny "per garantire responsabilità e giustizia".

Il Parlamento europeo inoltre le autorità del Cremlino a ritirare tutte le accuse "arbitrarie" e a rilasciare "immediatamente e incondizionatamente" tutti i prigionieri politici e le detenzioni ingiustificate, compresi quelli arrestati nei giorni scorsi per aver reso omaggio alla memoria del defunto oppositore russo.