Un giudice nuovo presidente dell'Ungheria, Orban prova a superare lo scandalo pedofilia

L'attuale presidente della Corte Costituzionale ungherese sostituirà il capo dello Stato, dimessosi dopo lo scandalo causato dalla grazia concessa in un caso di pedofilia. È la mossa con cui il premier Viktor Orban vuole provare a porre fine allo scandalo che ha travolto il Paese e la sua maggioranza. Tamas Sulyok è "il candidato più adatto per questo incarico, quindi abbiamo fiducia in lui", ha dichiarato Mate Kocsis, leader del gruppo parlamentare del partito Fidesz.

Sebbene non sia stata annunciata alcuna data, il politico ha dichiarato che la maggioranza vuole che il Parlamento elegga al più presto il nuovo presidente, un avvocato di 67 anni sconosciuto al grande pubblico, che dal 2016 è a capo della Corte Costituzionale. La maggior parte dei partiti di opposizione ha criticato la scelta di questa figura, descrivendo il giurista come un "soldato di Fidesz", e quattro di loro hanno intenzione di indire manifestazioni a Budapest domenica per chiedere che il capo dello Stato sia eletto a suffragio universale diretto.

Katalin Novak, la prima donna a ricoprire questa carica nel Paese centroeuropeo, è stata nominata nel 2022 ma si è dimessa il 10 febbraio. Lei e l'ex ministra della Giustizia Judit Varga hanno entrambe lasciato dopo che si è scoperto che avevano entrambe appoggiato la decisione di concedere la grazia a un uomo coinvolto in uno scandalo di abusi sessuali su minori nell'aprile 2023, durante la visita di papa Francesco . Si trattava del vicedirettore di un orfanotrofio statale, incarcerato per aver coperto una serie di molestie, che è stato graziato lo scorso anno, ma la notizia è stata resa nota solo all'inizio di questo mese. Entrambe le donne erano strette alleate di Orban, il cui partito Fidesz governa il Paese da quasi 14 anni.

Indignate da queste rivelazioni, il 16 febbraio decine di migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale ungherese Budapest. Si tratta della più grave crisi politica che il capo del governo si trova ad affrontare dal suo ritorno al potere nel 2010. Sabato ha paragonato le dimissioni della signora Novak a un "incubo", pur ritenendo che fosse la decisione giusta da prendere. "Solo con le dimissioni del presidente e l'insediamento di un nuovo presidente si potrà ristabilire l'equilibrio destabilizzato", ha dichiarato il leader ungherese nel suo discorso annuale sullo stato della nazione.