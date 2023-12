Basta scrolling infinito su Instagram e 'film consigliati' su Netflix: "Creano dipendenza"

Niente più scrolling infinito, ossia lo scorrimento senza limiti dei contenuti come avviene sui social media. Ma anche stop alla riproduzione automatica di serie e film sulle piattaforme streaming. Sono due delle principali proposte che il Parlamento europeo ha avanzato in un pacchetto di misure per contrastare la dipendenza digitale, da Instagram a Netflix, passando per i giochi online.

"L’uso problematico di smartphone o Internet è stato collegato a una minore soddisfazione di vita e a problemi di salute mentale come depressione, bassa autostima, ansia, mancanza di sonno e comportamento ossessivo-compulsivo, con bambini e giovani i più vulnerabili - scrive il Parlamento in una nota - I giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni trascorrono in media più di sette ore al giorno su Internet, e uno su quattro mostra un utilizzo problematico dello smartphone simile a una dipendenza".

Gli eurodeputati puntano il dito sul design di app e software, che sarebbero pensati appositamente per dare dipendenza: occorre "aumentare la protezione dei consumatori attraverso alternative più sicure, anche se queste risultino essere meno redditizie per le piattaforme di social media", si legge ancora nella nota. Da qui, una serie di proposte. Innanziutto c'è il divieto delle tecniche dannose come lo scrolling infinito, ma anche della riproduzione automatica predefinita di contenuti audiovisivi (compresi i sistemi di raccomandazione basati sull'interazione, ossia i contenuti "consigliati" dalle piattaforme di streaming in base ai comportamenti degli utenti). Stop poi alle notifiche "push" e alla conferma di lettura negli smartphone.

Il Parlamento popone l'introduzione di una nuova legislazione contro la progettazione di algoritmi pensati per dare dipendenza e chiede che sia messo a punto un elenco di buone pratiche di progettazione: disattivare le notifiche per impostazione predefinita, feed cronologici, modalità scala di grigi, blocchi automatici e riepiloghi del tempo totale di utilizzo. “La dipendenza digitale esiste ed è un problema reale", attacca l'eurodeputato socialista Alex Saliba - Ma il problema non sono le persone. Sono i servizi online, come giochi, social media, siti di streaming e mercati online che sono progettati per tenerci agganciati allo scrolling".

La palla passa ora alla Commissione europea: spetterà a Bruxelles trasformare in un disegno di legge le proposte del Parlamento.