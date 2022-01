L'Olanda scopre di avere 100mila disoccupati in più. Il motivo? Le nuove norme Ue

In un solo mese l'Olanda ha scoperto di avere 100mila disoccupati in più. Per il Paese in cui la percentuale di persone senza lavoro è tra le più basse d'Europa è una cifra considerevole. Eppure di fatto nulla è cambiato nella nazione, se non il metodo in cui la stessa disoccupazione viene conteggiata.

Come riporta l'emittente Nos a novembre c'erano ancora 251mila disoccupati secondo il vecchio metodo, a dicembre sono 369mila con il nuovo metodo di misurazione usato l'Ufficio centrale di statistica (Cbs) per rispettare le normative comunitarie che impongono ai Paesi membri di misurare la disoccupazione allo stesso modo. Come spiega la testata le domande di tale indagine che viene fatta attraverso sondaggi via Internet, di persona e per telefono, sono state adeguate e l'aggiustamento principale riguarda la rapidità con cui una persona disoccupata potrebbe tornare al lavoro. In precedenza, quella era una domanda con più opzioni e più persone rispondevano che non potevano iniziare in due settimane, e per questo non contano come disoccupati secondo la definizione ufficiale.

Ora alle persone viene chiesto specificamente se le persone possono iniziare a lavorare entro due settimane. "Sembra una piccola differenza, ma sempre più persone dicono 'sì'", afferma Martijn Souren, responsabile del processo dell'indagine sulla forza lavoro presso Statistics Netherlands. "Allora contano come disoccupati." Secondo Souren, questo farebbe capire che lavoro e disoccupazione sono difficili da misurare con precisione. "La vita non è così semplice come a volte sembra dall'esterno. Hai vantaggi e tutti i tipi di altri modi per misurare se le persone lavorano o meno, ma è particolarmente importante che tu possa confrontarlo a livello internazionale. Ogni Paese ha una legislazione diversa in materia di vantaggi, quindi queste cifre sono molto difficili da confrontare, motivo per cui questo tipo di indagini sono necessarie".

La percentuale della forza lavoro che è disoccupata resta comunque bassissima ed è del 3,8 per cento. Con il vecchio metodo, sarebbe stato del 2,8%.