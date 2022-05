La Germania cerca 151mila ingegneri (fuori dalla Germania)

La transizione energetica della Germania è in pericolo. Il motivo? La mancanza di professionisti capaci di gestirla. Secondo le stime, nel Paese mancano circa 150mila ingegneri e, secondo gli esperti, queste cifre sono destinate a crescere. L'Associazione degli ingegneri tedeschi (Vdi) ha registrato 151.300 posti di lavoro vacanti alla Fiera di Hannover, la più grande fiera industriale al mondo, un record dall'inizio del 2011.

Questi dati, informa la Vdi, sono allarmanti perché mettono a rischio la lotta al cambiamento climatico. Per porre un freno a questa situazione è necessario fare appello a professionisti stranieri e promuovere un’immigrazione qualificata, anche perché nel Paese, gli stipendi per questi professionisti sono abbastanza “appetibili”. Una persona che lavora nel settore dell'ingegneria in Germania guadagna in media circa 3.220 euro al mese.

"Questa carenza di lavoratori qualificati sta diventando un freno. Senza abbastanza ingegneri e specialisti, la transizione energetica non avrà successo", avverte Dieter Westerkamp, capo della tecnologia presso la Vdi. In ogni caso, l'attuazione accelerata richiesta dai politici non può essere raggiunta, riporta la Welt. "La situazione è più precaria che mai", afferma Westerkamp, parlando di un "dilemma di transizione energetica".

A rendere le cose ancora più complesse vi è il fatto che queste cifre sono destinate a peggiorare. Lo dimostra il monitor di ingegneria, che il Vdi raccoglie regolarmente insieme all'Istituto dell'economia tedesca (Iw) di Colonia. "In futuro, i posti vacanti non saranno occupati dai previsti laureati in ingegneria", afferma Westerkamp, riferendosi a una proiezione Iw fino all'anno 2030. Circa 56mila ingegneri vanno in pensione ogni anno, a questi si aggiungono ulteriori 74.500 nuovi posti di lavoro.

"Ciò è dovuto alle crescenti esigenze delle aziende dovute a temi futuri come la digitalizzazione, la protezione del clima e la transizione energetica", spiega Axel Plünnecke, responsabile del settore di competenza Education, Immigration and Innovation presso Iw. D'altra parte, ogni anno entrano nel mercato del lavoro circa 70mila neolaureati nelle università tedesche, più quasi 34mila professionisti che emigrano in Germania dall'estero. "La conclusione è che ci sarà un divario di circa 26.500 posti di lavoro", calcola Plünnecke. E questa estrapolazione si basa su uno scenario "normale". "Se dovessi prendere come base la tripla accelerazione richiesta dal governo, i numeri sarebbero molto più drammatici", afferma il Vdi. E nessuno sa da dove dovrebbero provenire i candidati interessati.

"La situazione è davvero grave", avverte l'esperto Westerkamp. La sua associazione professionale chiede ora una semplificazione dell'immigrazione di lavoratori qualificati e una riduzione della burocrazia nei processi rilevanti che “finora sono stati troppo complicati”.

Le aziende sperano che l’interesse dei giovani nei confronti della questione del cambiamento climatico possa spingerli ad intraprendere una carriera di questo tipo. I sondaggi Iw mostrano che la consapevolezza su questo argomento è particolarmente pronunciata tra i 17-24 anni, in particolare tra le donne. "Devi conquistare questo gruppo target. Perché l'ingegneria è una professione in cui queste persone possono davvero fare la differenza", afferma Plünnecke, rappresentante di Iw.

Durante la pandemia, spiega Peggy Denner, Head of People & Culture presso Spie Efficient Facilities, un fornitore di servizi multitecnologici per edifici, sistemi e infrastrutture, c’è stato un blocco totale delle fiere e questo ha rallentato i processi di assunzione. "Prima del Covid”, spiega Denner, “partecipavamo a circa 80 fiere del lavoro all'anno” ma ora che tutto è tornato alla normalità “mancano le candidature”.

"Edifici, sistemi e infrastrutture stanno diventando sempre più efficienti e intelligenti. Questa efficienza si basa spesso su tecnologie complesse e soluzioni digitali. E per questo abbiamo bisogno dei dipendenti giusti", afferma Denner. "Siamo nel mezzo di una rivoluzione della politica energetica", spiega il rappresentante di Vdi Westerkamp. "Dopo tutto, le emissioni di gas serra in Germania dovrebbero diminuire del 65 per cento entro il 2030 rispetto all'anno di riferimento 1990 e dell'88 per cento entro il 2040". Per fare ciò, anche le emissioni di Co2 del settore industriale dovrebbero essere notevolmente ridotte, comprese le industrie di base che sono difficili da decarbonizzare. "E ciò richiede specialisti tecnici, sia per lo sviluppo che per l'implementazione delle tecnologie e delle soluzioni tecniche necessarie".

La carenza di ingegneri è maggiore in Baviera, seguita da Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia. Nonostante la carenza di professionisti, ci sono ancora ancora molti ingegneri disoccupati in Germania: 36.151 nel primo trimestre del 2022, il numero più alto degli ultimi anni. Tuttavia, poiché la domanda è in costante aumento, il cosiddetto indicatore del collo di bottiglia è completamente diverso. Si intende il rapporto tra il numero di posti vacanti e il numero di ingegneri registrati come disoccupati. Secondo questo, attualmente ci sono 418 posti vacanti ogni 100 disoccupati, rispetto ai 222 di un anno fa. Di conseguenza, i politici sono allarmati.

Anche il ministro federale dell'Economia Robert Habeck ha riconosciuto il problema. "Sarà drammatico", ha detto il politico dei Verdi all'Hannover Trade Fair Economic Forum. "C'è già una carenza di 500mila lavoratori. E l'economia non funziona nemmeno a pieno regime", ha spiegato Habeck. Tuttavia, il ministro non ha presentato alcuna possibile soluzione al problema.