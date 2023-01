Il flop del congedo pagato di 10 giorni: lo chiede solo il 2% dei dipendenti

Sono circa 27 milioni i lavoratori tedeschi che hanno diritto al "congedo di studio". Si tratta di fino a dieci giorni all'anno di assenza retribuita da usare per seguire corsi di formazione in Germania o all'estero. Ma pochi dei beneficiari ne sono a conoscenza e solo il 2% degli aventi diritto ne approfitta. Tra le ragioni che hanno determinato il flop del congedo ci sarebbe anche il timore di reazioni da parte del datore di lavoro.

I giorni di assenza retribuita - ha spiegato il giornale Der Spiegel - possono essere presi anche per svolgere attività che non sono necessariamente legate alla propria professione. Si tratta semplicemente di imparare qualcosa e gli stage possono svolgersi anche in località di vacanza. Le opzioni sono varie: "dal parapendio a Fulda", vicino a Francoforte, "al corso di yoga a Maiorca, alla formazione su Excel presso il centro di formazione per adulti a Dusseldorf, e la terapia con i delfini a La Gomera", isola delle Canarie, ha riportato il magazine tedesco.

Tra gli esempi citati da Der Spiegel c'è quello del 31enne Jannis Mehler, team leader di Continental, che ha trascorso cinque giorni a fare snowboard in Austria alla fine gennaio dello scorso anno. Sebbene si trattasse di sport e sviluppo personale, Mehler ha affermato che è stato vantaggioso per il suo lavoro: “La mattina abbiamo tenuto seminari sulla consapevolezza del burnout", cioè dello stato patologico delle persone sottoposte a uno stress eccessivo, "e depressione e far fronte allo stress". "Poco prima delle vacanze avevo assunto il nuovo ruolo di caposquadra quindi è stato importante per me imparare a non chiedere troppo me stesso e alla mia nuova squadra", ha aggiunto. Una testimonianza che potrebbe convincere più lavoratori dipendenti a beneficiare del congedo.