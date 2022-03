Chi è il gruppo Wagner che vuole uccidere Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è sopravvissuto (almeno) a tre tentativi di assassinio negli ultimi giorni: lo sostiene il Times. Una delle operazioni sarebbe stata condotta da forze speciali cecene mentre le altre due da miliziani del gruppo Wagner, una misteriosa compagnia militare privata russa coinvolta in gravi violazioni del diritto internazionale.

C’è una coltre di segretezza sulla composizione e l’operato di questo gruppo: si sa sostanzialmente che si tratta di una galassia di società private di mercenari (contractors) con sede in Russia e si presume che abbia forti legami con Putin. Tuttavia, finora è stato difficile provare sia l’esistenza di tale collegamento sia l’effettivo impiego di questi mercenari in diversi scenari di conflitto nelle zone “calde” del pianeta, nonostante alcune inchieste giornalistiche abbiano contribuito a gettare della luce sulla faccenda.

Le compagnie militari private, come il gruppo Wagner, sono diventate negli ultimi anni uno strumento vitale con cui la Russia espande la sua influenza nel mondo mentre difende i suoi interessi. Attualmente, i mercenari russi sono presenti in almeno 30 paesi in quattro continenti, dimostrando l'espansione di questo fenomeno, che è stato sperimentato per la prima volta nel conflitto del 2014 in Ucraina. Anche se le società mercenarie sono tecnicamente illegali secondo la costituzione russa, sono diventate una componente chiave della strategia di "guerra ibrida" di Mosca, fornendo al capo di stato russo Vladimir Putin un mezzo per "eseguire i suoi obiettivi politici e far avanzare gli interessi di sicurezza nazionale russi in tutto il mondo", secondo un rapporto del Centro di studi strategici e internazionali (Csis).

Attualmente, secondo le informazioni del giornale britannico, sarebbero circa 400 i membri del gruppo infiltrati a Kyiv. La scorta del presidente ucraino sarebbe stata aiutata a intercettare gli attacchi da membri dei servizi segreti russi che passavano loro informazioni. Inoltre, sempre secondo il giornale britannico, che non spiega dove ha ottenuto questa informazione, i mercenari che lavorano per il gruppo Wagner sono rimasti “stupiti” dal modo in cui la sicurezza intorno a Zelensky è riuscita ad anticipare i loro movimenti e a “neutralizzarli”. La stessa fonte ha descritto come "inquietante" il livello di informazioni a disposizione della squadra di sicurezza che proteggeva Zelenski, grazie al quale il presidente avrebbe schivato gli attacchi. Sempre il Times indica possibili fughe di notizie dal Servizio di sicurezza federale russo da parte di persone che si oppongono alla guerra di Putin in Ucraina, iniziata il 24 febbraio.