Pignedoli (M5S): "Il salario minimo combatte paghe da fame e fa crescere il Pil"

Imporre un salario minimo in Italia non servirebbe solo a "combattere l'odioso fenomeno delle paghe da fame" ma farebbe anche "bene all'economia in generale". Lo afferma Sabrina Pignedoli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, che spiega che "secondo uno studio dell'università di Harvard il salario minimo ha portato nei 22 Paesi europei che lo hanno adottato ad un aumento del Pil e dell'occupazione".

La deputata ha organizzato ieri al Parlamento europeo un dibattito sul tema a cui hanno partecipato l'ex presidente dell'Inps Pasquale Tridico, Stefano Fassina, l'europarlamentare tedesco del Ppe Dennis Radtke, il deputato del M5s Davide Aiello e Barbara Kauffmann della Direzione generale lavoro della Commissione europea Davide Aiello. Nel settembre dello scorso anno è stata approvata una direttiva che impone a tutti i Paesi di introdurre un salario minimo, quando la contrattazione collettiva non riesce a intervenire. "È questa la strada giusta: l'Italia deve applicare alla lettera e senza perdere tempo la direttiva europea'', ha esortato Pignedoli.

''Ricordo che in Germania il salario minimo è stato introdotto nel 2015 durante il governo di Angela Merkel che è notoriamente una esponente di centrodestra. Sono 22 i Paesi europei su 27 ad avere questa normativa nel loro ordinamento mentre appena 5 di questi 2 Paesi sono governati da premier che appartengono al Partito socialista europeo", ha continuato l'europarlamentare. "Non è vero dunque che questa è una proposta di parte. La destra vuole politicizzare questo tema perché non ha una proposta alternativa per difendere il potere di acquisto dei lavoratori, ma il salario minimo è semplicemente una misura giusta che difende i diritti dei lavoratori e fa bene all'economia'', ha concluso Pignedoli.

Nel Parlamento italiano c'è una proposta di legge per introdurre un salariominimo di 9 euro l'ora il cui primo firmatario è il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sostenuta anche dal Pd di Elly Schlein e le altre forze della minoranza, tranne Italia Viva di Matteo Renzi.

Continua a leggere su Europa.Today.it