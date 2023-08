Addio Russia, gli Stati baltici si collegheranno alla rete elettrica Ue

Estonia, Lituania e Lettonia si staccheranno completamente dalla rete elettrica di Russia e Bielorussia, alle quali adesso sono legati, per integrarsi completamente ed esclusivamente in quella europea. I leader dei tre Paesi, alla luce dell'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, hanno deciso di accelerare la mossa che era già prevista e anticiparla al 2025. L'annuncio è arrivato dalla premier estone Kaja Kallas che ha sottoscritto una dichiarazione congiunta con il suo omologo lettone Krisjanis Karins e quella lituana Ingrida Simonyte, definendola su X (un tempo Twitter) una "pietra miliare che garantirà ulteriormente la nostra indipendenza energetica".

We agreed with @krisjaniskarins and @IngridaSimonyte on accelerated steps to synchronise Baltic electrical systems with continental European frequency by the beginning of 2025.



