Ucraina allacciata alla rete elettrica europea in tempi record

Sembrava un’impresa lunga e dall’esito incerto, ma alla fine le rete elettriche di Ucraina e Moldavia sono state allacciate alla griglia continentale europea in due sole settimane. Un’operazione che Kiev e Bruxelles salutano come un passo fondamentale per salvaguardare la sovranità energetica del Paese in guerra.

I ministri dell’Energia dei Ventisette avevano dato l’ok all’allacciamento lo scorso 28 febbraio, quattro giorni dopo l’inizio dell’invasione russa voluta da Vladimir Putin, ma si prospettava un lavoro di diversi mesi. Invece, nel giro di due settimane la commissaria europea all’Energia, Kadri Simson, ha potuto annunciare il successo dell’operazione. “Questo aiuterà l’Ucraina a mantenere il proprio sistema elettrico stabile, le case riscaldate e le luci accese durante questi tempi bui”, ha dichiarato Simson. “È anche un momento storico per le relazioni Ue-Ucraina”, ha aggiunto, sottolineando che “in quest’area, l’Ucraina è ora parte dell’Europa”.

Il collegamento, realizzato dalla rete europea di operatori elettrici (Entso E), si era reso necessario a causa dell’intensificarsi dei combattimenti che hanno causato interruzioni nella produzione domestica e rallentamenti nella fornitura di elettricità da parte della Russia. Kiev aveva iniziato a lavorare per l’allacciamento con la rete energetica europea e a disaccoppiarsi da quella russa non appena è scoppiata la guerra.

L’Ue, ha proseguito Samson, continuerà a sostenere Kiev nel settore energetico assicurando anche “i flussi inversi di gas verso il Paese e la consegna di forniture energetiche” di cui l’Ucraina ha disperatamente bisogno. “Valori condivisi, energia condivisa e solidarietà”, ha twittato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.