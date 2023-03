Auto sulla folla in aeroporto: ci sono feriti

Scene di panico oggi venerdì 24 marzo all'aeroporto di Colonia-Bonn. Un automobilista ha volontariamente investito diverse persone che si trovavano in un parcheggio. I feriti sono stati soccorsi, l'uomo è stato bloccato e identificato. Si tratta di un 57enne, arrestato e portato in ospedale. Secondo quanto trapelato avrebbe problemi psichici e non si tratterebbe quindi di un gesto con matrice terroristica.

Un portavoce della polizia, secondo quanto riporta Der Spiegel, ha spiegato che l'uomo ha guidato volontariamente verso i pedoni e verso alcune auto. Anche due poliziotti sono rimasti leggermente feriti perché l'uomo si è opposto all'arresto.