Morto Wolfgang Schauble: addio al "falco" delle Finanze tedesche

All'età di 81 anni è morto Wolfgang Schauble, storico ministro tedesco delle Finanze ed ex presidente del Bundestag, il Parlamento della Germania. Il decesso, comunicato dalla famiglia all'agenzia tedesca Dpa, è avvenuto la sera del 26 dicembre mentre si trovava a casa. Il politico di centro-destra, del partito dei Cristiano democratici (Cdu), era noto per le scelte economiche improntate all'austerità, che hanno influenzato profondamente anche il percorso dell'Eurozona. Nel 1990 un individuo mentalmente instabile lo aggredì, sparando tre colpi di pistola, per cui Schauble da allora è stato costretto a vivere sulla sedia a rotelle.

Protagonista della riunificazione della Germania

Nato nel 1942 a Friburgo, Schauble è stato il parlamentare tedesco più a lungo presente al Bundestag a partire dal 1972. Tra i momenti più importanti nella sua vita politica figurano i negoziati avvenuti nel 1990 che portarono alla riunificazione della Germania. Allora ministro dell'Interno del governo guidato da Helmut Kohl, Schauble fu tra coloro che gestirono il Trattato di unificazione tedesca dopo la caduta del Muro di Berlino. Nel corso degli anni è stato anche ministro dell'Interno, ministro degli Affari Speciali, presidente della Cdu e presidente del gruppo parlamentare Cdu-Csu. Nell'ottobre del 2009 Schauble era diventato ministro delle Finanze con la Cancelliera Angela Merkel alla guida del governo. Poco dopo la sua nomina le rivelazioni sul crescente deficit di bilancio della Grecia hanno scatenato una crisi economica che ha attraversato tutto il continente, minacciando di destabilizzare l'ordine finanziario mondiale. Il tedesco viene reputato una figura centrale negli sforzi per condurre l'Europa fuori da quella crisi.

In nome dell'austerità

Da sempre sostenitore di una maggiore unità europea, il ministro per anni ha insistito affinché l'Unione europea fosse caratterizzata da un'integrazione più profonda e da regole più severe. In quegli stessi anni la Germania è stata criticata a più riprese in quanto sostenitrice di misure di austerità, volte a ridurre il debito pubblico con tagli profondi. Da qui il soprannome di "falco" attribuito proprio a Schauble. Dopo otto anni alla guida del ministero delle Finanze, è diventato presidente del parlamento tedesco.Tra gli episodi rimasti celebri, la lite avvenuta nel luglio 2015 tra Schauble e Mario Draghi, durante una riunione dell'Eurogruppo sulla Grecia. "Don't take me for a fool" (Non prendermi per stupido), avrebbe detto il politico tedesco all'economista italiano, anche se poi fu proprio quest'ultimo a cercare di abbassare i toni, smentendo fosse avvenuto uno scontro verbale tra loro due.