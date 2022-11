Ambientalisti bloccano la pista di atterraggio e mandano in tilt l'aeroporto

Un gruppo di attivisti del movimento Ultima generazione (Last Generation) ha bloccato la pista di atterraggio dell'aeroporto di Berlino, che è stato costretto a sospendere i voli. Lo riferiscono i media tedeschi, secondo cui alcuni attivisti per il clima sono riusciti a entrare nell'aeroporto in bicicletta, mentre gli altri a piedi. La polizia sarebbe stata avvertita poco prima della protesta.

Gli attivisti si sono introdotti in due aree dell'aeroporto, a Nord e a Sud, e per questo motivo entrambe le piste sono state temporaneamente chiuse per più di un'ora, causando diversi disagi. La direzione dell'aeroporto ha poi comunicato che le operazioni di volo sono riprese su entrambe le piste, aggiungendo però che "ci sono ancora ritardi. Chiediamo pazienza".