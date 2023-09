Dallo Stato 10mila euro per installare a casa i pannelli solari, ma solo se hai un'auto elettrica (e vivi in villa)

Il governo tedesco annuncerà nelle prossime ore un piano di finanziamenti da 500 milioni di euro che andranno a beneficio dei cittadini che installeranno sui loro tetti dei pannelli solari. L'obiettivo dichiarato di Berlino è di aumentare il numero di utenti che possono ricaricare le proprie auto elettriche direttamente a casa, e in modo più economico, oltre che più sostenibile. Ma l'iniziativa non è andata giù alle associazioni dei consumatori, secondo le quali questa misura rischia di andare a quasi esclusivo beneficio delle famiglie più ricche.

"Del nuovo programma di finanziamento beneficeranno solo i proprietari di immobili unifamigliari, cioè proprio coloro che hanno in media redditi più alti e che hanno già beneficiato di altri sussidi, per esempio del bonus per l'acquisto di auto elettriche", ha denunciato Gregor Kolbe, dell'associazione federale dei consumatori. "Il finanziamento è tutt'altro che sociale", aggiunge, ricordando che i 500 milioni di euro arrivano dal Fondo per il clima, creato con i soldi di tutti i contribuenti, anche di coloro che non vivono in una casa indipendente.

Secondo lo schema del governo, la misura finanzierà l'acquisto e l'installazione di una stazione di ricarica per auto elettriche in combinazione con un impianto fotovoltaico e un sistema di accumulo dell'energia solare. Il contributo agli investimenti può arrivare fino a 10.200 euro. Possono beneficiare del contributo i proprietari di edifici residenziali ad uso proprio che possiedono un'auto elettrica o che hanno ordinato un'auto elettrica al momento della domanda.

Per il ministro dei Trasporti Volker Wissing l'interesse dei proprietari è elevatissimo: "Riceviamo già centinaia di richieste al riguardo ogni giorno. Abbiamo quindi perfettamente ragione a promuovere un pacchetto composto da impianto fotovoltaico, accumulatore e stazione di ricarica", ha affermato Wissing. “In questo modo, l’energia solare che generiamo viene utilizzata in modo ottimale per caricare le auto elettriche e si ottiene il massimo contributo alla protezione del clima nel settore dei trasporti", conclude il ministro.

