Chi sono gli "Spartani" neo-nazisti entrati in Parlamento

Un vantaggio di 24 punti offre a Nuova Democrazia la garanzia di poter governare (ancora) la Grecia con una maggioranza netta. Le elezioni appena concluse in Grecia offrono un esito chiaro e senza appello: la destra ha vinto, in tutte le sue declinazioni. Il partito di centro-destra guidato dal primo ministro Kyriakos Mitsokatis, già al potere dal 2019, promette di realizzare un ambizioso programma di riforme dopo la vittoria schiacciante di domenica 25 giugno. Sprofonda invece la sinistra targata Alexis Tsipras. Il suo Syriza ha ottenuto solo il 17% di voti. Il dato più preoccupante è l'ingresso in Parlamento degli "Spartans", formazione politica di ultradestra con connessioni neo-naziste, che ha ottenuto la benedizione (e i candidati) del leader dell'ormai sciolto partito Alba Dorata, condannato per l'uso della violenza "squadrista" in strada.

Trionfo a destra

"Il popolo ci ha dato una maggioranza sicura", ha detto Kyriakos Mitsokatis, il leader di centrodestra, in un discorso televisivo a seguito della schiacciante vittoria alle elezioni di domenica. Con oltre il 96% delle schede contate, il partito Nuova Democrazia ha ottenuto il 40,5% dei voti, che equivalgono a 158 seggi nel parlamento di Atene sui 300 disponibili. "Le grandi riforme andranno avanti con rapidità", ha promesso il politico. I Greci si erano recati alle urne già il mese scorso, ma i risultati non avevano consentito ad alcun partito di ottenere una maggioranza assoluta necessaria per governare il Paese. Da qui la scelta di tornare al voto, che si è dimostrata vincente per Nuova Democrazia.

Mitsotakis, 55 anni, è un leader di stampo liberale, molto orientato al business. Esperto di finanza, con esperienze di studio e lavoro ad Harvard, Stanford e Londra, il primo ministro è il rampollo di una dinastia politica. Suo padre Konstantinos era stato primo ministro all'inizio degli anni '90. Nuova democrazia raccoglie posizioni che spaziano dall'ultra-nazionalimo ad un liberismo moderato. L'obiettivo di Mitsotakis è quello di smantellare quello che rimane di "pubblico" nel Paese, completare le privatizzazioni selvagge e contestare le politiche di accoglienza dei migranti, come già fatto negli anni scorsi al potere.

Gli sconfitti

Mentre scene di giubilo si svolgevano davanti alla sede del partito di centro-destra, sul principale partito di sinistra calava l'ombra di una sonora sconfitta. Syriza si è fermata al 17,8% dei voti. Un risultato peggiore del 20% ottenuto a maggio. I socialdemocratici di Pasok sono arrivati terzi con l'11,9%, mentre il Partito comunista della Grecia (Kke) ha raccolto il 7,6%. Entrambi i partiti hanno in questo caso migliorato le prestazioni del mese scorso. Resta invece fuori dal Parlamento MeRA 25, fondato da Yanis Varoufakis, l'ex ministro delle finanze di Syriza che si oppose alla Troika, amareggiato che gli anni di lotta all'austerità non si siano trasformati in un movimento progressista capace di guidare il Paese e arginare la violenza della destra.

Il tempo degli Spartani

I dati elettorali dimostrano ancora una volta come la Grecia sia un laboratorio politico dell'estrema destra, che spazia dal nazionalismo, al razzismo fino a raggiungere rigurgiti neo-naziste. Il risultato più inquietante è quello ottenuto dal partito Spartans, che ha raggiunto il 4,7% soprattutto grazie al sostegno di Ilias Kasidiaris, un ex membro di spicco di Alba Dorata, un partito di origini neonaziste catalogato dalla giustizia greca come "criminale" a causa dei molteplici e violenti attacchi di strada eseguiti dai suoi membri. Kasidiaris, che sta scontando una pena detentiva di 13 anni e sei mesi per appartenenza a un'organizzazione criminale, ha chiesto al suo "popolo" di concentrare i voti su Spartans.

Autorizzato a candidarsi solo tre settimane fa, questo partito è stato fondato da Vasilis Stigkas. Un volto non proprio nuovo di zecca della politica greca. Alla fine degli anni '80, Stigkas si unì per al cuni anni proprio a Nuova Democrazia, quando Konstantinos Mitstotakis (padre di Kyriakos) era Primo Ministro. Dopo frequenti insoddisfazioni, il politico di destra si è inserito in varie formazioni, da Primavera politica al partito Laos. Nel 2017 ha fondato Spartans, una formazione che si definisce sostenitrice della “destra patriottica popolare”, fondata sul trittico "patria-religione-famiglia" e portatrice del "sano nazionalismo greco".

Il partito si autodefinisce inoltre come "il braccio di ferro e il vero baluardo che porrà fine al declino e alla svendita della Grecia e dei cittadini greci". Dietro questa facciata di nume tutelare dei valori greci, gli analisti svelano la natura ultra-nazionalista e ultra-conservatrice della formazione. Su Youtube Stigkas ha creato un canale in cui ha intervistato varie personalità politiche della Grecia. In questo contesto ha ospitato uno spettacolo settimanale a sostegno del partito neonazista National Popular Consciousness.

Dietro c'è Alba dorata

Dopo varie coalizioni negli anni scorsi con altre formazioni "patriottiche", l'8 giugno 2023 il partito Spartans è stato autorizzato a partecipare alle elezioni legislative dalla Corte Suprema della Grecia, da cui invece è stato escluso sia a maggio che a giugno il Partito Nazionale – Greci di Ilias Kasidiaris, ex leader di Alba dorata. A quel punto Kasidiaris ha annunciato il suo "pieno sostegno" al partito di Stigkas. Secondo media ed esperti dell'estrema destra dietro Spartans c'è semplicemente Alba Dorata. Almeno dieci membri e politici del Partito Nazionale – Greci, tra cui uno degli avvocati di Kasidiaris, erano nelle liste elettorali degli Spartani.

Stigkas aveva nel recente passato sostenuto apertamente il partito Elasyn, fondato dal neonazista condannato Ioannis Lagos, che a sua volta ha aderito al Partito Nazionale – Greci. Nella sua prima dichiarazione pubblica dopo le elezioni, Stigkas ha ringraziato apertamente Kasidiaris per "[essere] il carburante che ci ha spinto a [entrare in parlamento]". Nell'arco dell'estrema-destra al successo di Spartans va aggiunto il 4,5% raccolto dal partito filo-russo e ultra-nazionalista Greek Solution. Dulcis in fundo, nel quadro si è aggiunta Niki, una forza religiosa e conservatrice, nata per contestare il voto di maggio, che ha ottenuto il 3,7%.

Nuovi equilibri

Nonostante le pesanti contestazioni subite sia a seguito di un grave incidente ferroviario che a causa di un drammatico naufragio di migranti al largo delle coste greche nel Mare Egeo, Mitsokatis ha comunque incassato una vittoria schiacciante. Tale da poter stravolgere anche gli equilibri a Bruxelles, dato c he Nuova democrazia si configurerebbe al momento come il partito più forte all'interno del gruppo del Partito popolare europeo (Ppe). Se alle prossime elezioni europee di maggio 2024 riuscirà a bissare il successo nazionale, Mitsokatis potrà esercitare una forte influenza anche sullo spettro di centro-destra europeo, spostando il Ppe verso posizioni nazionaliste e sovraniste molto più prossime a quelle dell'estrema destra del gruppo Identità e democrazia.