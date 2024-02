In carcere per aver ucciso i suoi tre fratelli, ammazza anche il compagno di cella

Aveva ucciso i suoi tre fratelli a colpi di spranga per un debito non pagato, e ora ha ammazzato anche il suo compagno di cella che si era offerto di aiutarlo nel suo percorso di inserimento in carcere. Dilawar Hussain Fazal Choudhary, 42enne di origini pachistane, è detenuto dallo scorso 24 gennaio nella prigione madrilena di Estremera, in Spagna. L'assassino si trovava nel modulo 12 ed era considerato un prigioniero problematico. Condivideva la cella con un detenuto di origine bulgara, A.A.V., di 39 anni, che si era offerto di accompagnarlo nel suo adattamento alla vita carceraria, ma che è finito per diventare una sua ulteriore vittima.

Ora Hussein è stato trasferito in una cella di isolamento e fonti carcerarie hanno lamentato, parlando con il quotidiano spagnolo El Mundo, il fatto che non fosse stato messo in isolamento fin dal primo momento, data la sua pericolosità, e che fosse in una classificazione standard. Dilawar Hussain Fazal Choudhary aveva confessato il triplice omicidio dei fratelli settantenni Francisca, Angeles e Pepe, debitori nei suoi confronti di almeno 60mila euro: un debito contratto dopo essere stati vittime per anni di una truffa d'amore online.

Il caso aveva suscitato grande commozione nel comune della cintura madrilena, dove i tre fratelli risiedevano da anni ed erano conosciuti da tutti, per la particolare efferatezza del crimine: i loro cadaveri, uccisi a colpi di spranga di ferro, semicarbonizzati, furono ritrovati ammassati l'uno sull'altro nella casa in cui vivevano. Dalla confessione di Dilawar Hussain e dalle successive autopsie emerse che erano stati uccisi il 17 dicembre, oltre un mese prima del ritrovamento.