Sbarco record sulla rotta più pericolosa del mondo: 280 migranti stipati su barchino da pesca

Una piccola imbarcazione da pesca (un tipico cayuco senegalese), con a bordo 280 migranti sub-sahariani (268 uomini, 2 donne e 10 minori) è arrivata ieri al porto di La Restinga (El Hierro), alle isole Canarie. La nave è arrivata martedì sulla remota isola al largo della costa occidentale dell'Africa. In tre hanno avuto bisogno di cure ospedaliere.

Si tratta, secondo i soccorritori, del maggior numero di migranti mai arrivati ??nell'arcipelago in una sola volta. La traversata verso le Isole Canarie è una delle rotte più comunemente utilizzate e pericolose verso l'Europa per i migranti provenienti dall'Africa. "Non ho mai visto una barca con così tante persone a bordo", ha detto sui social media il giornalista ed ex consigliere per l'immigrazione Txema Santana. Si tratta in effetti del cayuco con più persone a bordo che raggiunge le coste dell'arcipelago da quando, nel 1994, è iniziata la cosiddetta rotta delle Canarie. Le altre due imbarcazioni giunte sull'isola nelle ultime 24 ore erano con 127 e 91 persone a bordo.

Dall’inizio dell'anno, secondo l'organizzazione internazionale per le migrazioni, centinaia persone sono morte o scomparse sulla rotta Africa-Canarie. La rotta è sempre più utilizzata negli ultimi anni poiché sono stati istituiti controlli più severi per impedire alle persone che attraversano il Mediterraneo di arrivare in Europa. La crescita del traffico è dovuta soprattutto al rafforzamento della frontiera a nord del Marocco, con le barriere delle enclave spagnole di Ceuta e Melilla ormai quasi invalicabili. Allora si tenta la sorte via mare, anche se spesso l'oceano non perdona.

Migranti, la rotta più pericolosa del mondo

La rotta dall'Africa occidentale alle Isole Canarie è tra le più pericolose e mortali al mondo per i migranti, anche perché di solito si naviga su semplici pescherecci a piroga facilmente sballottati dalle onde e dalle forti correnti atlantiche. A volte sono gommoni, impreparati per affrontare l'oceano e condotti da persone senza esperienza che smarriscono più facilmente la rotta. Inoltre le imbarcazioni si spingono sempre più al largo per evitare di essere intercettate. La rotta delle Isole Canarie è un cimitero acquatico, come il Mediterraneo.

Tra il 1° gennaio e il 30 settembre di quest'anno sono arrivati ??alle Isole Canarie un totale di 14.976 migranti, con un aumento del 19,8% rispetto allo stesso periodo del 2022, secondo i dati del Ministero degli Interni spagnolo. La marina senegalese ha dichiarato nel weekend aver intercettato quattro imbarcazioni in tre giorni con più di 600 persone a bordo. Ad agosto, almeno 60 persone sono morte su una barca ritrovata al largo di Capo Verde, uno stato insulare africano che si trova sulla rotta migratoria verso le Canarie.