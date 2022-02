Marinaio ucraino cerca di affondare lo yatch del suo capo russo. Che vende armi a Mosca

L’altra faccia della guerra. L’astio tra i popoli, il dualismo tra i due fronti si sposta dal campo di battaglia e arriva nella vita di tutti i giorni. Un marinaio ucraino, sconvolto dai video e dalle immagini dei bombardamenti nel suo Paese, ha deciso di mettere in opera la sua personale “resistenza” tentando di affondare lo yatch del suo capo russo, che si trovava attracato a Port Adrian, nell'isola di Mallorca. Il proprietario è il cittadino russo Alexander Mijeev, direttore generale di Rosoboronexport, la più grande azienda statale russa di produzione e vendita di armi.

“Il proprietario di questa nave è un criminale che si guadagna da vivere vendendo armi che ora stanno uccidendo gli ucraini”, così, il marinaio ha giustificato il suo gesto davanti alla polizia, arrivata sul posto per arrestarlo. “Non mi vergogno di ciò che ho fatto e lo rifarei di nuovo” ha detto mentre spiegava di aver avuto l’idea dopo aver visto un filmato dei bombardamenti.

“C'era un video di un attacco di un elicottero su un edificio a Kiev. Gli armamenti utilizzati sono prodotti dalla compagnia dell'armatore. Stavano attaccando persone innocenti", ha spiegato durante la dichiarazione. Per questo motivo, ha deciso di tornare sulla nave e di “vendicarsi del proprietario causando solo danni materiali, non lesioni personali”. Per affondare la barca ha aperto una grande valvola nella sala macchine e una seconda in un altro scompartimento dove vive l'equipaggio, ha poi chiuso le valvole del carburante e spento l'elettricità in modo che non ci fossero perdite, spiega la stampa locale.

Dopo di che ha informato i membri dell'equipaggio di lasciare la nave e loro hanno iniziato a gridare che era pazzo. Ha ricordato loro che anche loro erano ucraini e che la loro patria era stata attaccata, ma di stare tranquilli che si sarebbe preso la piena responsabilità. I membri hanno cercato di fermare la perdita, insieme ai lavoratori di Port Adriano, dove si trovava la nave. Quando la polizia è arrivata, il marinaio ha detto loro: "Il proprietario di questa nave è un criminale".

Il cinquantacinquenne, che è stato identificato dalle forze dell’ordine come D. Taras O. ha lavorato per la nave, chiamata Lady Anastasia, per un decennio, ma la lunga collaborazione con il magnate russo non è bastata a frenarlo dal compiere l'assurdo gesto.