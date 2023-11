Il rocambolesco furto di champagne da 600mila euro

Hanno rubato due camion carichi di champagne dal valore di 600mila euro. Un bel bottino, che pero i ladri non hanno potuto incassare; la polizia li ha intercettati in autostrada e dopo un lungo inseguimento i camion sono tornati ai legittimi padroni, con i carichi intatti. È successo sabato, a Reims, la città francese nel cuore della regione omonima in cui si produce il pregiato vino.

Secondo quanto riportano i media locali, i ladri erano riusciti a prelevare da uno stabilimento due camion con all'interno bottiglie di Moët & Chandon, una delle marche di champagne più rinomate. Ogni carico aveva un valore di 300mila euro. Scattato l'allarme, due auto della polizia hanno intercettato i camion a circa 20 chilometri da Parigi, in autostrada. Ne è nato un inseguimento rocambolesco. Uno dei ladri è saltato giù dal camion per poi salire su una berlina di un complice, con il quale si è dato alla fuga. Il secondo camion è stato abbandonato poco lontano dal primo: anche in questo caso, chi era a bordo è riuscito a farla franca.

Continua a leggere su Today