Premio Lux 2024: annunciati a Venezia i cinque film finalisti

Saranno 20.000 Species of Bees, Fallen Leaves, On the Adamant, Smoke Sauna Sisterhood e The Teachers' Lounge i cinque film che si contenderanno il Premio del pubblico Lux 2024, il concorso cinematografico promosso dal Parlamento europeo. I finalisti sono stati svelati al Festival del cinema di Venezia.

"Amiamo il nostro film europeo perché riflette i nostri sogni, paure e speranze - ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo Evelyn Regner - L'anno scorso il pubblico europeo ha dimostrato il proprio impegno, con la partecipazione di 45.000 cittadini alla selezione del film vincitore. Quest’anno, ciascuno dei cinque film scelti offre una prospettiva unica sulle sfide e sulle opportunità che la società europea sta incontrando: dare più potere alle donne e alle ragazze, aumentare la giustizia sociale e l’uguaglianza e rafforzare la diversità. Ora è il momento di scegliere insieme a noi il prossimo vincitore: cerca le proiezioni gratuite in tutti i paesi dell'UE e di' la tua votando i film sulla nostra piattaforma".

Scopri i film

20.000 Species of Bees, del regista spagnolo Estibaliz Urresola Solaguren, racconta la storia di un bambino di otto anni che soffre perché le persone continuano a rivolgersi a lui in modi che causano disagio. Durante un'estate nei Paesi Baschi, il bambino confida queste preoccupazioni a parenti e amici. Ma come può una madre gestire la ricerca di identità di suo figlio quando lei stessa è ancora alle prese con la propria ambivalente eredità genitoriale?

In Fallen Leaves del regista finlandese Aki Kaurismäki incontriamo due anime sole alla ricerca dell'amore della loro vita: il loro incontro casuale e toccante in una notte di Helsinki è ostacolato dall'alcolismo da parte sua, dalla perdita dei dettagli di contatto e della vita in generale. che ha la capacità di frapporre ostacoli sulla strada delle persone che aspirano a raggiungere la felicità.

On the Adamant, del regista francese Nicolas Philibert, è un film documentario che ingrandisce un asilo nido unico: una struttura galleggiante situata sulla Senna, nel cuore di Parigi. Accoglie adulti che vivono con disturbi mentali, offrendo loro cure che li radicano nel tempo e nello spazio e li aiutano a riprendersi o a mantenere alto il morale. Il film ci invita a salire a bordo e a incontrare i pazienti e gli operatori sanitari che ogni giorno danno vita al centro.

Smoke Sauna Sisterhood della regista estone Anna Hints segue un gruppo di donne che si riuniscono nell'oscurità sicura di una sauna a fumo per condividere i loro pensieri e segreti più intimi. Avvolti da un calore caldo e denso, si mettono a nudo per espellere le paure e la vergogna intrappolate nei loro corpi e ritrovare le forze.

The Teachers' Lounge, diretto da Ilker Çatak e prodotto in Germania, racconta la storia di Carla, una giovane insegnante di scuola superiore, che si distingue dai suoi colleghi per il suo idealismo. Quando una serie di furti irrisolti inasprisce l'atmosfera tra il personale docente, Carla decide di indagare. Con l'aiuto di una telecamera nascosta e con sorpresa di tutti, smaschera il ladro, ma la sua rivelazione scatena forze che scivolano costantemente fuori controllo e pone Carla di fronte a un dilemma irrisolvibile.

Prossimi passi

I cinque film nominati saranno sottotitolati nelle 24 lingue ufficiali dell'UE e proiettati nei cinema di tutta l'UE. Gli uffici di collegamento del Parlamento organizzeranno inoltre proiezioni gratuite negli Stati membri per promuovere localmente i film nominati.

I cittadini dell'UE che parteciperanno alle proiezioni potranno valutare i film con cinque stelle, a partire dal 1 settembre tramite la piattaforma dedicata al premio LUX. Il vincitore sarà selezionato congiuntamente dai deputati al Parlamento europeo e dal voto del pubblico, ciascuno dei quali inciderà per il 50% sul risultato finale. Il film vincitore sarà annunciato nel marzo 2024 in una cerimonia dedicata organizzata al Parlamento Europeo.

Sfondo

I cinque film finalisti vengono scelti da una giuria di selezione LUX composta da rinomati esperti cinematografici di tutta Europa, nominati ogni anno dai coordinatori della commissione per la cultura e l'istruzione del Parlamento . Quest'anno il panel si è riunito il 28 giugno a Bruxelles .

Dal 2020, il LUX - European Audience Film Award viene assegnato dal Parlamento Europeo e dall'European Film Academy, in collaborazione con la Commissione Europea e la rete Europa Cinemas.

Il Parlamento europeo ha istituito il Premio cinematografico LUX nel 2007 per contribuire alla distribuzione di film europei di elevata qualità artistica che riflettono la diversità culturale in Europa e oltre e che toccano argomenti di interesse comune, come la dignità umana, l'uguaglianza, la non discriminazione, l'inclusione, la tolleranza, giustizia e solidarietà.