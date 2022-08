Si spogliano davanti al cancelliere tedesco: "Basta con il gas russo"

Avevano chiesto al loro leader una foto ricordo. Ma quando si sono trovate al suo fianco, si sono tolte le magliette e sono rimaste a seno nudo. Sul petto la scritta: "Embargo sul gas, ora". È la protesta inscenata da due attiviste per chiedere al cancelliere tedesco Olaf Scholz di dire addio alle forniture di gas dalla Russia sul modello di quanto deciso dall'Ue su petrolio e carbone in risposta all'invasione dell'Ucraina.

L'episodio è avvenuto a Berlino, durante un evento pubblico a cui partecipava Scholz. Le manifestanti sono stati rapidamente portate via dai funzionari di sicurezza. La Germania, fortemente dipendente dal gas russo, non è stata finora in grado di imporre un divieto totale sulle importazioni di gas dal Paese. Tuttavia, sta cercando disperatamente di affrancarsi dall'energia russa.

Rispondendo alle domande del pubblico domenica scorsa, Scholz aveva sottolineato i vari sforzi compiuti da Berlino per cercare fonti energetiche alternative, tra cui il gas naturale liquefatto, gnl. Scholz ha detto di sperare che i primi terminali che la Germania sta costruendo per le importazioni di gnl possano essere operativi a partire dall'inizio del prossimo anno. "Così il nostro problema di sicurezza degli approvvigionamenti potrà essere risolto all'inizio del 2024", ha dichiarato. Con la Russia che ha ridotto le forniture di gas alla Germania, la più grande economia europea si sta preparando a una carenza di energia elettrica nel prossimo inverno.