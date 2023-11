Trovata morta madre con le due figlie gemelle di sei anni, si pensa a omicidio-suicidio

Una madre e le sue due figlie gemelle, di soli sei anni, sono state trovate morte nella loro casa. La terribile scoperta è stata fatta dal padre delle piccole, e la polizia sta indagando sulla vicenda che fa pensare a un caso di omicidio/suicidio. È accaduto a Pontarlier, in Francia, nella regione del Doubs. "L'ipotesi che le due bambine siano state uccise e che la madre si sia suicidata rimane una possibilità, ma è troppo presto per esserne certi", ha spiegato all'Afp il procuratore Etienne Manteaux.

I corpi della donna di 51 anni, e delle sue due figli, che stavano per compiere sette anni, sono stati scoperti nella casa di famiglia a Grand'Combe-Châteleu, un comune al confine con la Svizzera. "Un magistrato della procura e un medico legale si sono recati sul posto insieme agli investigatori della sezione di ricerca della Gendarmeria della Franca Contea", ha dichiarato il procuratore, aggiungendo che saranno effettuate delle autopsie.

Secondo L'Est Républicain, alla base di quello che potrebbe essere stato un gesto premeditato, ci potrebbe essere il dolore della donna per la separazione dal marito, un divorzio mai accettato che l'avrebbe spinta a compiete l'omicidio delle figlie prima di togliersi la vita. È stata la direttrice della scuola delle bambine ad avvertire il padre quando si è sorpresa di non vedere arrivare le piccole ieri mattina (lunedì 27 novembre). L'uomo, avvisato dalla donna, si è recato a casa della sua ex compagna, che era chiusa a chiave, dove ha atteso l'arrivo dei vigili del fuoco e dei gendarmi per entrare. Nel soggiorno dell'abitazione le forze dell'ordine hanno trovato la madre priva di sensi. Le due bambine erano invece a letto, senza vita. I servizi di emergenza hanno purtroppo potuto solo concludere che le tre erano morte. Il padre, in stato di shock, è stato assistito e portato in ospedale.

I militari hanno indagato sul passato della coppia e hanno scoperto che l'uomo, che lavorava in una fabbrica di orologi in Svizzera, aveva deciso di lasciare la moglie nel 2021, dopo due decenni insieme. Una separazione conflittuale, "mal accettata dalla madre di famiglia", ha sottolineato il pubblico ministero, che è finita in tribunale. Una decisione del giudice del 2022 aveva stabilito che l'affidamento fosse dato alla donna, con il padre che aveva un diritto di visita. Dal punto di vista legale, le cose sembravano essersi sistemate da allora. Da quello emotivo forse non è stato così.

