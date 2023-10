Investe la moglie e il figlio di un anno per punirla: lei muore, il piccolo in fin di vita

Un uomo di 25 anni ha investito intenzionalmente la moglie e il figlio di un anno e mezzo travolgendoli con sua auto. La donna è morta, mentre il piccolo è in fin di vita. È successo a Duisburg, in Germania, secondo quanto riferisce la polizia.

Stando alla ricostruzione dei testimoni, l'uomo, un cittadino serbo, sarebbe salito a bordo della sua vettura dopo aver litigato in strada con la moglie. Mentre la donna si allontanava con in braccio il bambino e spingendo il passeggino, il 25enne ha premuto il piede sull'acceleratore e ha speronato moglie e figlio. Quando la donna era già a terra, il giovane è sceso dalla vettura e ha cominciato a colpirla con calci e pugni. Solo l'intervento di alcuni passanti ha fermato la furia omicida dell'uomo.

Purtroppo, per la moglie, una cittadina tedesca di 19 anni, non c'è stato nulla da fare: trasportata in ospedale, è morta per le ferite riportate. Il piccolo lotta tra la vita e la morte. L'uomo, dopo essere stato immobilizzato dai passanti, è stato consegnato alla polizia.

