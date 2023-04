Ristorante in fiamme per una piatto "flambè": ci sono morti e feriti

Due morti e almeno 12 persone rimaste ferite, di cui otto in condizioni gravi. Questo il tragico bilancio dell'incendio che ha devastato un ristorante di Plaza de Manuel Becerra nel quartiere di Salamanca, a Madrid (Spagna). Secondo quanto reso noto dai servizi di emergenza, l'allarme è scattato nella serata di venerdì 21 aprile: sul posto sono arrivate dieci ambulanze e dodici squadre di vigili del fuoco, ma non è stato possibile evitare la tragedia.

Stando ai testimoni contattati da El Paìs, l'incendio sarebbe partito mentre uno dei camerieri era intento a servire un piatto flambé all'interno del locale, chiamato Burro Canaglia Bar&Resto, dove i clienti possono consumare piatti ispirati alla cucina italiana. Ma proprio un errore con la pizza infuocata avrebbe generato il terribile rogo. I due testimoni hanno raccontato di aver visto passare un cameriere con in mano un piatto fiammeggiante, dall'aspetto simile a una pizza, e nell'altra una fiamma ossidrica. Pochi secondi dopo la sala ha preso fuoco, generando il panico. I primi accertamenti suggeriscono che sia stata una decorazione del locale a entrare in contatto con le fiamme e a innescare il rogo: il ristorante era infatti arredato con una decorazione vegetale di plastica, che ha permesso alle fiamme di propagarsi molto rapidamente.

Sul posto sono rapidamente accorsi vigili del fuoco di servizio in una stazione dei pompieri situata a pochi metri dal locale, situato nella piazza Manuel Becerra: "Delle persone sono venute ad avvisarci di corsa - ha spiegato Carlos Marín, responsabile di turno dei vigili del fuoco -Abbiamo fatto uscire delle persone che erano rimaste intrappolate perché il ristorante ha una sola uscita e le fiamme erano molto vicine alla porta". L'identità delle vittime non è ancora stata resa nota, mentre proseguono le indagini per chiarire l'esatta dinamica dei fatti.