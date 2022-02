"Fottetevi": il video dei 13 soldati ucraini morti per non essersi arresi alla nave russa

Quando una nave da guerra militare russa si è avvicinata alla loro base intimando loro di arrendersi, la risposta è stata secca: "Fottetevi". Sarebbero morti così 13 soldati ucraini stanziati per attività di controllo di frontiera nella piccola Isola dei serpenti, nel Mar Nero. L'audio è stato pubblicato da diversi media, tra cui il quotidiano online ucraino Ukrayinska Pravda, ed è stato condiviso sui social media da Anton Herashchenko, consigliere del ministero dell'Interno ucraino. Il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato che le 13 vittime saranno nominate "Eroi dell'Ucraina". "Tutte le guardie di frontiera sono morte eroicamente ma non si sono arrese", ha detto Zelensky.

Secondo quanto ricostruito da Kiev, un ufficiale russo della nave militare avrebbe inviato un messaggio via radio ai soldati ucraini: “Questa è una nave da guerra militare. Questa è una nave da guerra militare russa. Vi suggerisco di deporre le armi e di arrendervi per evitare spargimenti di sangue e perdite inutili. Altrimenti verrai bombardato". Dopo un breve silenzio, un ufficiale ucraino avrebbe risposto: "Nave da guerra russa, vai a farti fottere". A quel punto, sarebbero iniziati i bombardamenti a cui è seguita l'occupazione dell'isola da parte delle forze di Mosca.

L'Isola dei serpenti, o Isola di Zmiinyi come è chiamata in ucraino, si trova nel Mar Nero ed è stata in passato oggetto di una disputa territoriale tra Ucraina e Russia. Sull'isola è situata una stazione di ricerca marina e i suoi confini marittimi abbracciano un'area considerata strategicamente importante per i giacimenti di petrolio.