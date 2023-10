Grida "Allah Akbar" e minaccia di farsi esplodere in metropolitana: la polizia spara

La polizia francese ha aperto il fuoco su una donna completamente velata che "pronunciava parole minacciose": a riferirlo sono i media francesi Bfmtv e Le Figaro citando fonti della polizia. Intorno alle 9.30 di stamattina, alla stazione ferroviaria della Rer di Austerlitz, nel tredicesimo arrondissement di Parigi, la sospettata, indossando un'abaya (un indumento femminile utilizzato in alcuni paesi musulmani), ha minacciato di "far saltare in aria tutto", ha detto la fonte della polizia. La donna è stata poi avvistata alla stazione Bibliothèque François Mitterrand della metropolitana di Parigi, sulla linea 14, mentre nascondeva le mani sotto il vestito.

Sul posto è intervenuta una squadra di agenti che ha cercato di isolarla, mentre la donna gridava "Allah Akbar" ("Dio è il più grande"), minacciando di farsi esplodere e continuando a rifiutarsi di mostrare le mani.

Opération de police à la BNF : des détonations ont été entendues dans le quartier.



La police a ouvert le feu à plusieurs reprises en direction de la personne menaçante qui a été blessée à l’abdomen et évacuée par les pompiers. @CLPRESSFR pic.twitter.com/faOQJTNYi2 — Clément Lanot (@ClementLanot) October 31, 2023

A quel punto i poliziotti hanno aperto il fuoco, hanno aggiunto le stesse fonti ai media francesi, "perché temevano per la loro sicurezza". La donna è stata ferita all'addome e portata in ospedale: sarebbe in prognosi riservata, in condizioni stabili ma in pericolo di vita. La stazione è stata evacuata e chiusa al pubblico intorno alle 8.30 e fino alle 11.

? #InfoTrafic #RERC [MAJ]



? La gare de Bibliothèque François Mitterrand n'est pas desservie dans les deux sens de circulation jusqu'à 11h.



Le trafic est également ralenti sur l'ensemble de la ligne.



Motif : acte de vandalisme. https://t.co/LDSpwNKJUX — RER C (@RERC_SNCF) October 31, 2023

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp