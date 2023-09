Spari e molotov all'università di Rotterdam: "Diversi morti"

Diverse persone sono state uccise oggi 28 settembre nel corso di almeno due sparatorie a Rotterdam in Olanda. Secondo quanto si apprende un uomo armato ha aperto il fuoco in un'aula dell'università nella città portuale: l'uomo, uno studente 32enne dell'ospedale universitario Erasmus, è stato arrestato. Secondo i media locali, il sospettato - che avrebbe agito da solo - avrebbe aperto il fuoco prima in una casa, poi in un'aula dell'università e poi nel policlinico universitario dove avrebbe anche appiccato un incendio.

I video pubblicati online mostrano la polizia che ordinava agli studenti di correre fuori mentre squadre d'assalto pesantemente armate arrivavano sulla scena.

Un incendio avrebbe colpito il centro medico Erasmus University Medical Center tra i più grandi e prestigiosi centri medici universitari d'Europa.

? Ongelooflijk aangrijpend: het Onderwijscentrum van #ErasmusMC staat in vlammen. Mijn hart breekt voor iedereen daar werkzaam en alle patiënten. Mijn diepste medeleven gaat uit naar de slachtoffers en hun geliefden. #Rotterdam #Schietpartij Erasmus MC pic.twitter.com/tdGWQhoBJi — Dr. Avinash Dinmohamed (@ADinmohamed) September 28, 2023

