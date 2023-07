La carne coltivata arriva al supermercato anche in Europa

Potrebbe essere la Svizzera il primo Paese europeo ad autorizzare la vendita al pubblico della carne coltivata. La start-up israeliana Aleph Farms ha annunciato di aver inoltrato all'Ufficio federale per la sicurezza alimentare e di veterinaria (Usav) di Berna la richiesta per la commercializzazione della sua bistecca di manzo prodotta in laboratorio.

Le possibilità che l'Usav dia il via libera alla richiesta sono molto alte, dal momento che al fianco della Aleph Farms c'è Migros, la seconda catena della grande distribuzione svizzera. Secondo Tristan Cerf, portavoce di Migros, le bistecche di manzo coltivato potranno essere disponibili nei loro supermercati non prima del 2030 per via dell'alto costo di vendita al dettaglio. In un primo momento, sempre che le autorità svizzere lo consentano, il prodotto sarà commercializzato nel settore dell'alta gastronomia.

A oggi, nel mondo, la carne coltivata è in vendita solo a Singapore. Lo scorso giugno, gli Stati Uniti hanno autorizzato il commercio, mentre l'Olanda ha per il momento dato l'ok alla degustazione dei prodotti di questo tipo. La Svizzera potrebbe essere il primo Paese europeo a consentire la commercializzazione. "Questo è un passo davvero incoraggiante per l'Europa e un chiaro indicatore del fatto che l'industria della carne coltivata sta continuando a guadagnare slancio e ad avanzare verso la commercializzazione", ha detto Mathilde Alexandre dell'associazione ProVeg International. "La carne coltivata presenta un grande potenziale di sostenibilità. Uno dei vantaggi ambientali potenziali più evidenti nell'agricoltura cellulare riguarda la terra dedicata all'agricoltura animale, poiché le aree di terra liberate potrebbero essere utilizzate per il rimboschimento, la protezione della biodiversità e il ripristino della natura, il che consentirebbe alla natura di rigenerarsi e assorbire più Co2", conclude.

