Bimba di 4 anni dimenticata nello scuolabus per un giorno intero

Una bimba di 4 anni è stata dimenticata nello scuolabus per un giorno intero. L'incidente è avvenuto ad Alveringem, una cittadina belga di poco più di 5mila abitanti. L'autista non si è reso conto del fatto che la piccola fosse ancora sull'autobus quando ha fatto scendere gli altri bambini. Solo la sera, arrivato il momento di andare a riprendere gli studenti, ha notato che la bambina era ancora lì.

"I bambini dovevano essere a scuola alle 9", ha spiegato a Vrt il sindaco Gerard Liefooghe. "L'autista non ha controllato a sufficienza l'autobus prima di lasciare i bambini al mattino. Quando la sera è risalito sul mezzo, ha notato che una bambina era ancora lì". La piccola, vedendo l'uomo, si è limitata a dire che "che doveva ancora andare a scuola".

La bambina è rimasta sull'autobus per quasi 7 ore senza che nessuno la notasse. Anche a scuola nessuno ha notato la sua scomparsa. "È successo l'impossibile", ha proseguito Liefooghe, che è anche presidente dell'organizzazione no profit che regola il trasporto scolastico. "La cosa più importante è che ora stia bene. Non ha sofferto".

Secondo il sindaco, ad aver sofferto di più sono stati i genitori, rimasti "scioccati" dopo aver appreso della disavventura di loro figlia. I due non hanno comunque sporto denuncia contro l'autista, che ha fatto visita alla famiglia a poche ore dall'accaduto "in lacrime", secondo quanto raccontato sempre dal sindaco.