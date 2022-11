Gli assegni per i figli anche alle coppie gay

A Bruxelles, anche le coppie omosessuali di sesso maschile potranno ricevere l'assegno di natalità, finora corrisposto solamente alle donne.

Una commissione parlamentare della Regione di Bruxelles ha approvato la modifica di una legge che prevede che le coppie omoparentali, in cui entrambi si identificano come maschi, beneficino degli stessi assegni familiari che vengono corrisposti alle madri nella regione. Il nuovo testo si pone come obiettivo quello di "porre fine ad anni di discriminazione".

Fino a questo momento, spiega Bernard Clerfayt, ministro di Bruxelles responsabile degli assegni familiari, si è negato "il fatto che anche due papà possano creare una famiglia. Si tratta quindi di una situazione che andava urgentemente cambiata".