Paragona gli africani alle scimmie: ambasciatore rumeno licenziato

L'ambasciatore della Romania in Kenya è stato licenziato dal suo governo per aver rivolto degli insulti razzisti a dei colleghi africani. Durante una riunione presso la sede locale delle Nazioni Unite, Dragos Viorel Tigau, rappresentante di Bucarest a Nairobi, ha equiparato i diplomatici africani alle scimmie. A denunciare l'accaduto su Twitter è stato Macharia Kamau, segretario del ministro keniano degli Affari esteri.

L'episodio risale al 26 aprile scorso, ma solo oggi il governo rumeno ha deciso di prendere dei provvedimenti contro Tigau. "Qualsiasi comportamento o commento razzista è assolutamente inaccettabile", ha affermato il ministero degli Esteri rumeno in una dichiarazione. Il ministero ha avviato "la procedura per rimuovere" l'ambasciatore Tigau dal suo incarico in Kenya, e "deplora profondamente questa situazione, si scusa con tutte le persone colpite e rifiuta fermamente qualsiasi comportamento o atteggiamento incompatibile con il rispetto reciproco".

Appalled &disgusted at learning of remarks by Romanian Amb in Nairobi in reference African Group members as monkeys during Eastern European group meeting. Utter shame attempts to cover up this disgrace. This intolerable &unacceptable in any Age let alone 21 Century in Nairobi!