Accordo bilaterale sulla sicurezza tra Francia e Ucraina

Francia e Ucraina stringeranno un accordo bilaterale sulla sicurezza. La firma è prevista domani (venerdì 16 febbraio) quando il presidente francese, Emmanuel Macron, e quello ucraino, Volodymyr Zelensky, si incontreranno all'Eliseo. "Poiché la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina entrerà presto nel suo terzo anno, questa visita sarà l'occasione per il Presidente della Repubblica di riaffermare la determinazione della Francia a continuare a fornire, a lungo termine e con tutti i suoi partner, un sostegno incondizionato all'Ucraina e al popolo ucraino", ha dichiarato la presidenza francese in una nota.

L'accordo avrebbe dovuto essere già stato concluso, ma Zelensky aveva rinviato il viaggio per motivi di sicurezza. I dettagli precisi del patto saranno svelati domani ma l'accordo delineerà il quadro degli aiuti umanitari e finanziari a lungo termine, del sostegno alla ricostruzione e dell'assistenza militare. Secondo la Reuters, che cita due diplomatici a conoscenza dei colloqui, Parigi annuncerà un fondo di 200 milioni di euro per progetti civili che saranno realizzati da aziende francesi. Tuttavia non ci sarebbero impegni finanziari specifici sulle forniture di armi, poiché la Francia dovrebbe tornare in Parlamento per l'approvazione, hanno detto i diplomatici.

È probabile che Macron dia però delle anticipazioni e in passato ha già detto che Parigi invierà una fornitura regolare di missili terra-superficie e altri 40 missili da crociera a lungo raggio. Domani Zelensky sarà anche in Germania, dove incontrerà il cancelliere Olaf Scholz. Poi sabato parteciperà anche alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco e terrà incontri bilaterali a margine della stessa, tra cui quelli con la vicepresidente statunitense Kamala Harris, con il presidente ceco Petr Pavel, il primo ministro danese Mette Frederiksen e quello olandese Mark Rutte.