L'abbonamento Tinder da 500 euro per gli appuntamenti esclusivi

L'app di incontri Tinder è sempre stata gratuita e sembra destinata a rimanere tale. Tuttavia, ogni utente può usare un numero limitato di 'Mi piace' e deve attendere che si verifichi una corrispondenza, o match, per poter iniziare a interagire con gli altri iscritti. Per evitare queste limitazioni, Tinder offre già agli utenti diversi abbonamenti a pagamento come Tinder Plus, Gold o Platinum.

Ora sembra che il gigante mondiale degli incontri voglia andare molto oltre nella sua offerta a pagamento con un nuovo abbonamento chiamato Tinder Vault. Secondo il portale Fast Company, che ha parlato con Mark Van Ryswyk, product manager di Tinder, è allo studio un abbonamento alla tariffa di 500 dollari al mese. Questo servizio a pagamento dovrebbe consentire un'esperienza ancora più facilitata e incontri esclusivamente tra persone facoltose.

Per ora non è stata data alcuna indicazione sulle funzionalità offerte con questo abbonamento di lusso e il prezzo potrebbe cambiare. Ma appare probabile che Tinder si stia ispirando al successo del sito di incontri online The League, che propone un abbonamento a 1.000 dollari a settimana. The League è stata acquisita nel 2022 da Match Group, la società che controlla Tinder. Di qui la possibilità che la app popolarissima tra i giovani stia cercando di intercettare un nuovo pubblico disposto a pagare il servizio Tinder Vault a patto di accedere a una fascia selezionata di utenti facoltosi e 'motivati'.