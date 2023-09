Studente di 14 anni entra in classe e accoltella compagni di classe e insegnanti

Uno studente di 14 anni è stato arrestato oggi giovedì 28 settembre 2023 a Jerez de la Frontera dopo aver ferito a coltellate diversi insegnanti e studenti in una scuola superiore della città, la scuola pubblica Elena García Armada, nel quartiere di San José Obrero a Jerez.

Come riferito dalla Polizia Nazionale alle 8:25 una chiamata ha avvisato gli agenti che una persona armata stava attaccando studenti e insegnanti dell'istituto. L'aggressore è uno studente di 14 anni che frequenta la terza media dello stesso istituto: aveva con sé due coltelli e ha aggredito tre insegnanti e due studenti, che sono già stati trasferiti in diversi centri medici.

Studenti accoltellati a Jerez: "Lo deridevano perché troppo diligente"

Il 14enne è stato arrestato sul posto: secondo quanto riportato dai compagni di classe ai giornali locali l'aggressore è entrato in classe in ritardo intorno alle 8:20 si è seduto al banco e ha preso dallo zaino due coltelli da cucina. Ha poi aggredito alle spalle uno dei suoi compagni di classe e lo ha pugnalato con due coltelli gridando: "Ti ammazzo". Il resto dei compagni di classe hanno iniziato a correre e l'insegnante che era con loro in classe ha cercato di fermarlo prima di essere accoltellata agli occhi. Secondo i racconti dell'adolescente, molti dei suoi compagni di classe deridevano l'aggressore perché troppo diligente durante le lezioni.

