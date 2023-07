Fiamme in Grecia, mille turisti evacuati via mare

Mille turisti sono stati evacuati via mare dall'isola di Rodi, in Grecia, dove incendi fuori controllo divampano da cinque giorni consecutivi. Nell'operazione sono stati impiegati oltre venti battelli privati, in aggiunta ai mezzi d'emergenza della guardia costiera. I turisti sono stati tratti in sicurezza dalle spiagge di Kiotari e di Lardos, nella zona orientale dell'isola. Secono la tv Ert, alcuni vigili del fuoco sono stati forzati a prendere rifugio nel Monastero Ypseni vicino a Lardos dopo avere convinto le monache ad abbandonare la struttura. Cinque elicotteri e 173 pompieri stanno operando nell'area. Tre hotel di Kiotari sono stati danneggiati dalle fiamme.

Il Paese ellenico sta affrontando l'ondata di caldo più lunga mai registrata, con le temperature previste per il fine settimana che supereranno i 40 gradi centigradi. Decine di milioni di persone nell'emisfero settentrionale hanno sofferto per il caldo intenso di quest'estate, mentre il mondo sembra avviato verso il luglio più caldo mai registrato nella storia. Mentre i record di temperatura crollano, gli esperti hanno indicato come responsabile della situazione il cambiamento climatico guidato dalla combustione di combustibili fossili.

Dopo 11 giorni di ondata di caldo, l'istituto meteorologico nazionale greco ha avvertito che la tregua è ancora lontana, e che questa sarà l'ondata di caldo più lunga che il Paese abbia mai visto. "Secondo i dati, probabilmente passeremo 16-17 giorni di ondata di calore, cosa mai successa prima nel nostro Paese", ha dichiarato sabato alla televisione Ert Kostas Lagouvardos, direttore della ricerca dell'Osservatorio nazionale.

