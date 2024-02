La caccia italiana è illegale: l'Europa apre una procedura d'infrazione

Le nuove norme sulla caccia varate dal governo Meloni sono contrarie al diritto europeo. Lo scrive la Commissione Ue, che ha deciso di avviare una procedura d'infrazione affinché l'Italia prenda provvedimenti per tutelare le specie della aree protette, in particolare gli uccelli acquatici, ma anche "l'ambiente e la salute umana".

Nel mirino di Bruxelles è finita la legge approvata alla fine del 2022 che concede alle regioni "il potere di autorizzare l'uccisione o la cattura di specie di fauna selvatica, anche nelle aree in cui la caccia è vietata, come le aree protette, e durante il periodo dell'anno in cui la caccia è vietata", scrive la Commissione europea. Già nel febbraio del 2023, il commissario all'Ambiente Virginijus Sinkevicius aveva inviato una lettera alle autorità italiane in cui avvisava che le nuove norme sono contrarie alla legge Ue, in quanto violavano le direttive Habitat e Uccelli.

Nella lettera di costituzione in mora inviata a Roma che dà il via alla procedura d'infrazione, la Commissione punta il dito anche sull'uso di munizioni contenenti piombo da parte dei cacciatori. Il regolamento Reach, entrato in vigore nel 2023, prevede che gli Stati limitino l'uso di tali munizioni, considerate particolarmente inquinanti, all'interno o in prossimità di zone umide al fine di proteggere gli uccelli acquatici, l'ambiente e la salute umana. Le organizzazioni ambientaliste italiane avevano chiesto al governo di adeguarsi al nuovo regolamento, ma dalla maggioranza erano arrivate solo proposte che introducevano deboli sanzioni amministrative per chi viola le norme sulle munizioni. Troppo poco per Bruxelles, che ora ha deciso di usare il pugno duro: senza un adeguamento alle leggi Ue, l'Italia rischia una multa.