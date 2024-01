Arnold Schwarzenegger bloccato alla dogana a Monaco per un orologio di lusso

La star di Hollywood Arnold Schwarzenegger è stato fermato e trattenuto all’aeroporto di Monaco per un costoso orologio che ha attirato i sospetti dei funzionari doganali. A quanto si apprende, l'attore è accusato di non aver dichiarato un orologio di lusso che avrebbe dovuto vendere all'asta nella giornata di giovedì 18 gennaio durante una cena di raccolta fondi per l'iniziativa climatica di Schwarzenegger, nella località sciistica austriaca di Kitzbühe.

Sentito dal Guardian, un portavoce della dogana, Thomas Meister, ha dichiarato che è stato avviato un procedimento penale per evasione fiscale. L'attore - spiega il funzionario - avrebbe infatti dovuto pagare le tasse sull'orologio in quanto aveva intenzione di venderlo all'interno dell'Unione europea.

L'orologio al centro della vicenda è del brand di lusso svizzero Audemars Piguet, e secondo il quotidiano tedesco Bild, è un pezzo unico in quanto sarebbe stato realizzato appositamente per Schwarzenegger.