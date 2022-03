Dai quartieri di Cagliari all'Europa: l'1 aprile associazioni e giovani a confronto

Lo Europe Direct della Regione Sardegna e il Centro di Quartiere Strakrash, gestito dalla cooperativa sociale Passaparola per conto dell’assessorato alle politiche sociali del Comune di Cagliari, organizzano “L’Europa nei quartieri”, iniziativa che coinvolge associazioni, studenti e abitanti di “Is Mirrionis” per aprire il quartiere alle opportunità europee con particolare focus su istruzione e cultura. L'appuntamento fa parte di #latuaparolaconta, ciclo di eventi promosso da Parlamento europeo, Commissione europea e Dipartimento Politiche europee di Palazzo Chigi

L’evento si svolgerà l'1 aprile a partire dalle 15 in Via Brianza 3 a Cagliari, sede di Strakrash, con la possibilità di partecipare e intervenire anche in modalità videoconferenza al seguente link. Sarà possibile inoltre seguire le attività sulle frequenze di UnicaRadio.

“L’Europa nei quartieri” sarà strutturato su due sessioni. La prima, con un taglio tradizionale, ospiterà, tra gli altri, interventi dell’Ufficio in Italia del Parlamento Europeo, della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari dedicati a raccontare le opportunità per il quartiere grazie ai finanziamenti europei. Di particolare interesse l’intervento del Desk Italia del Programma Europa Creativa che fornirà un quadro informativo sui finanziamenti nel settore culturale e creativo.

La seconda parte dei lavori, a partire dalle 17,30, sarà più conviviale. I ragazzi del Centro di Quartiere Strakrash, guidati dal Maestro Mauro Sarzi, faranno un piccolo spettacolo di burattini. Ci sarà inoltre uno spazio dedicato agli stand delle associazioni del quartiere di Is Mirrionis.

Qui il programma completo