Nella stazione polacca migliaia profughi di guerra

Nella piccola cittadina di Medyka (Polonia) e verso la stazione di Przemyśl stanno affluendo in queste ore migliaia e migliaia di profughi ucraini, in cerca di salvezza in Europa. Ci sono bambini e famiglie stremati, persone che non dormono o mangiano da giorni, e hanno fatto code lunghissime per prendere un treno. Sono stati creati dei piccoli "shop" gratuiti che offrono loro cibo e beni di prima necessità.