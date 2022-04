Un altro passo verso il caricatore universale nell'Ue

Prosegue l'iter della proposta di direttiva Ue che dovrebbe diminuire la produzione di spazzatura elettronica, introducendo per tutta l'elettronica di consumo media piccola come smartphone, tablet, cuffie, consolle e casse portatili l'obbligo di avere una porta Usb unica, a prescindere dal marchio di fabbrica. La commissione per il Mercato interno e la Tutela dei consumatori ha votato, con 43 sì e soli 2 no, la posizione dell'Aula sulla direttiva sugli equipaggiamenti radiotelevisivi.

Disponendo di una porta Usb standard per tutti i device, gli utenti non saranno obbligati a comprare un nuovo caricatore per ogni nuovo apparecchio acquistato, come accade ora, cosa che moltiplica la quantità di rifiuti elettronici che viene prodotta. I deputati vogliono anche che i produttori diano informazioni chiare sulle opzioni di carica, come pure sulla presenza o sull'assenza di un caricabatterie nel pacchetto. Con l'uso crescente della ricarica wireless, i deputati chiedono anche alla Commissione di presentare una strategia, entro il 2026, che consenta un minimo di interoperabilità tra le soluzioni di ricarica. L'obiettivo è evitare una nuova frammentazione del mercato, continuare a ridurre la quantità di rifiuti che viene prodotta ed evitare l'effetto 'cattura' dato dalle soluzioni di ricarica proprietarie.

Per il relatore, il laburista maltese Alex Sagius Saliba, "con mezzo miliardo di caricatori portatili consegnati in Europa ogni anno, che generano 11-13mila tonnellate di spazzatura elettronica ogni anno, un caricatore unico per telefonini e altri apparecchi telefonici andrebbe a beneficio di tutti". Una volta che la posizione negoziale dell'Aula verrà approvata nella plenaria di maggio, il Parlamento inizierà a negoziare il testo finale con il Consiglio Ue.