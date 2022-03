Contro i missili nucleari di Putin l'Europa ha uno scudo adeguato?

L'Europa è preparata a difendersi da un eventuale attacco missilistico nucleare? La domanda è tornata in auge in questi giorni di guerra in Ucraina, tanto più dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha fatto intendere di essere pronto a usare il suo potenziale nucleare in caso di necessità, ossia qualora Nato e Ue entrassero direttamente in conflitto con la Russia. La risposta non è semplice, ma secondo gli esperti all'Unione europea manca uno scudo di difesa in grado di tenere testa alla potenza di fuoco di Mosca, che con le sue 6.255 testate nucleari equipara quella di Usa, Francia e Regno Unito messe insieme. È in questo quadro che va letto l'appello lanciato Manfred Weber, il leader del Ppe, il principale gruppo politico del Parlamento Ue, che in una lettera pubblicata sul quotidiano tedesco Die Welt rilancia la necessità di un "ombrello nucleare" made in Ue. Una bozza di questo scudo già è in nuce, con l'Italia che ha un ruolo di primo piano.

L'ombrello Nato

A oggi, il sistema di protezione missilistico europeo si basa sullo scudo Nato, la Bmd (Ballistic missile defense) sviluppato a partire dal 2010. Il sistema ha il suo centro di comando in Germania, nella base di Ramstein, e si poggia su radar di avvistamento (come quello in Turchia), e intercettatori dislocati dalla Romania alla Spagna sia su terra che su navi. Per come è stata progetta, la Bmd è considerata di fatto un'estensione dello scudo statunitense. Anche per questo, visti gli alti costi che il suo sviluppo comporta, la difesa missilistica attuale dell'Europa ha dei limiti, come sottolinea uno studio del think tank italiano Istituto affari internazionali. Limiti che le tensioni tra Usa e Ue che hanno caratterizzato l'ultimo decennio (tanto Barack Obama, quanto Donald Trump hanno accusato i Paesi europei di braccino corto sulle spese militari) non sono stati ancora risolti.

In particolare, a preoccupare gli esperti di difesa, è la mancanza di un sistema adeguato a rispondere ai missili ipersonici, che secondo Putin "non hanno rivali" al mondo. Proprio alla vigilia di Natale, l'esercito russo ha voluto mostrare a tutti i suoi missili Zircon, che pare siano in grado di viaggiare anche nella stratosfera, con una velocità di 11mila chilometri orari, e di eludere sistemi di difesa come la Bmd. Anche la Cina e gli Usa hanno sviluppato questo tipo di missili, mentre Francia e Regno Unito stanno lavorando insieme per arrivare entro il 2025 a dotarsi di questo tipo di arma.

La difesa europea

La questione di come proteggersi dai missili supersonici russi (e non solo) rimbalza da anni nelle discussioni tra gli Stati Ue, ma è sempre rimasta impantanata nelle gelosie nazionalistiche, in particolare tra Francia e Germania. Ecco perché le parole del tedesco Weber sono sintomatiche: "Senza un ombrello nucleare, non c'è libertà", scrive. "La base della vera sovranità europea è la capacità dell'Europa di difendersi, a un certo punto anche con le armi nucleari", continua Weber sottolineando come gli Stati Uniti stiano orientando le loro attenzioni sempre più al Pacifico (leggasi Cina) che al fronte orientale europeo. "Anche Gran Bretagna e Francia hanno forze nucleari (rispettivamente 225 e 290 testate nucleari, ndr) ma non sono integrate nella Nato. I presidenti francesi hanno indicato più volte che le armi nucleari francesi possono essere utilizzate anche per proteggere altri stati europei. Inoltre, nel 2020, il presidente (Emanuel) Macron si è offerto di tenere un dialogo strategico sul ruolo del deterrente nucleare francese per la sicurezza comune. La Germania e l'Ue devono finalmente accettare questa offerta", è l'appello di Weber.

Il Twister

Come dicevamo, il progetto di uno scudo nucleare Ue è già partito, anche se è ancora in fase iniziale. Il progetto si chiama Twister, acronimo per Timely warning and Interception with space-based theater surveillance, ed è finanziato dal fondo europeo per la difesa (l'ultimo appalto ammonta a circa 100 milioni di euro). Dietro Twister ci sono 6 Paesi (Italia, Francia, Germania, Spagna, Olanda e Finlandia) e il progetto mira a costruire "un intercettore endo-atmosferico europeo per affrontare minacce aeree emergenti e complesse (missili cruise ipersonici, veicoli di volo ipersonici, missili balistici di manovra)", si legge in una nota della Mbda, gruppo europeo che si sta occupando dello sviluppo del progetto e che è partecipato al 25% dall'italiana Leonardo. Lo scudo dovrebbe essere pronto nel 2030, e dovrebbe integrarsi a quello Nato.